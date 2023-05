Aunque sus pasiones eran la moda, la fotografía y su preciosa gata birmana Choupette, otra de las aficiones del desaparecido Karl Lagerfeld, homenajeado en la Gala Met 2023, era soltar sentencias. Opinó sin filtros, escondido tras sus emblemáticas gafas oscuras, de la industria, el estilo, el lujo y la vida en general.

Afiladas, pedantes, polémicas y casi siempre inspiradoras. Estas son algunas sentencias que soltó el mítico diseñador de Chanel, fallecido el 19 de febrero de 2019, a los 85 años.

La vida según Karl

"Estoy a favor de que los días tengan cuarenta y ocho horas. Veinticuatro no me bastan".

"Jamás ingiero bebidas calientes; no me gustan, se me hace raro. Bebo Coca Cola Light desde que me levanto hasta que me acuesto"

"Nunca he querido tener un hijo. Si hubiera salido peor que yo, no lo ha habría querido; de ser mejor, tampoco".

"Nunca tengo que hacer la compra porque no como jamás".

"El personaje que captan los medios de comunicación es una marioneta. Y yo soy el maestro titiritero. Lo importante es manejar bien los hilos"

La moda

"Si se me pregunta qué prenda habría deseado inventar, diría que la camisa blanca. En lo que a mí refiere, es básica. Todo lo demás viene luego".

"¿La moda? Pero si todo es moda..."

"La palabra de este oficio es envidia. Hay que crear envidia"

'Karlismos'

"La homosexualidad es como un tinte de pelo, nada más. Y a las madres les evita una nueva insoportable"

"Mira la vida en color de rosa. ¡Pero no te lo pongas!"

"No planeé el personaje que soy; es fruto de una serie de evoluciones al azar. No es algo que meditase durante mucho tiempo".

"Me gusta que la gente piense que soy malo. Yo, en cambio, me tengo por un buen tipo".

"No tengo remordimientos ni lamento nada. Sufro amnesia del pasado".

"No tengo nada que transmitir, soy un completo estafador"

"La gente normal piensa que estoy chiflado".

"Soy una caricatura de mí mismo y me gusta. Es como una máscara. Para mí el carnaval de Venecia dura todo el año".

Estilo

"La ropa no se debe ajustar a ti: eres tú quien debe acomodarse a ella".

"Los pantalones de chándal son una admisión de derrota. Como uno ha perdido el control de su propia vida, hace 'footing'"

"El aspecto desaliñado y casual que se lleva en verano me horripila. Odio el momento 'huelga' (o parón), si se le puede llamar así. Puedo aceptarlo hasta la treintena, pero después debería estar prohibido. No puedo soportar ver por la calle a gente que ha desvalijado el armario de sus nietos..."

Sobre Chanel

"Al final no soy más que un mercenario al que se le ha encargado perpetuar el nombre de la marca. Con ella, uno no puede equivocarse".

"A Coco Chanel le hubiera horrorizado lo que hago, jamás lo habría firmado".

"La misma Coco Chanel tenía 'chic', pero no era realmente elegante: ese fue su drama"

El lujo

"Detesto a los ricos que viven por debajo de sus posibilidades"

"Mi lujo más grande es no tener que justificarme ante nadie.

Estar en forma

"No me puse a régimen para que me tocaran o resultar sexi. Yo quería tener buena percha para llevar ropa pegada al cuerpo"

"La única ambición que tengo en la vida es ponerme unos vaqueros de la talla 30"

"Creo que tanto en los hombres como para las mujeres, el mayor incentivo para perder peso es la moda".

"Las modelos son flacuchas, pero lo cierto es que aún así no son tan delgadas".

La provocación

"Siempre digo lo que pienso. Y, a veces, incluso lo que no pienso"

"Detesto mantener conversaciones intelectuales, solo me interesa mi propia opinión"

"¿Si sé lo que hay en mi cuenta bancaria? Vaya pregunta de pobre"

"Que la gente enseñe el culo no me molesta; que exhiban sus sentimientos, me choca".

"Si fuera una mujer rusa, sería lesbiana. Los varones rusos no son muy guapos"

"Mi madre siempre dijo que nunca había sido feminista porque no era lo suficientemente fea"

"Me gustan las personas que no tratan de ser simpáticas. Yo mismo no sonrío jamás, me parece ridículo"