La revista ¡HOLA! ofrece esta semana en sus páginas una entrevista a una ibicenca. Se trata de la influencer María Monfort Matutes (22 años), nieta del empresario y exministro Abel Matutes y novia del piloto de MotoGP, Jorge Martín.

La joven, que cuenta con más de 81.200 seguidores en Instagram, ha publicado un post en sus redes en el que se muestra muy feliz de este reportaje. Ella es una apasionada de la moda, como muestra en su Instagram, donde también comparte sus viajes. Su cuenta es @mpor3, en alusión a las tres 'm' de su nombre y apellidos y en la descripción explica que comparte su estilo de vida y de ropa "de la manera más natural que sé".

Monfort ha explicado a sus seguidores que ha mantenido la noticia en silencio hasta ahora por miedo a ilusionarse por algo y que después no saliera como había planeado.

La influencer explica cómo fue todo desde que la revista contactó con ella. "Me acuerdo cuando me llamaron mis adoradas Carli y Meri", afirma, "no tenéis por qué conocerlas, simplemente os digo que son el mejor equipo con el que jamás he trabajado, y me dijeron que el ¡HOLA! quería hacerme este reportaje".

"Creo que no hace falta explicaros la alegría e ilusión que me hizo; sin embargo, no quise decirle nada a nadie por quizás tener ese pequeño miedo a ilusionarme de algo y que después no saliera como planeado", confiesa Monfort.

Por eso, incluso cuando ya le habían hecho la entrevista e incluso cuando ya había hecho la sesión de fotos con el equipo de ¡HOLA!, se mantuvo en silencio.

Explica que prefería que "una vez fuera algo verídico y tangible no habría ni más ni menos expectativas, sino un logro propio realizado y sobre todo finalizado". La joven ha querido dar también las gracias al equipo con el que trabaja, que "la cuidan y luchan por conseguir sus sueños" tanto como si fueran los suyos.

También ha dado las gracias al equipo de ¡HOLA! "por esta grandísima oportunidad". "Desde el principio hasta el final me he sentido súper arropada por ellos y lo he disfrutado muchísimo. Espero que os guste tanto como a mí!", asegura Monfort.