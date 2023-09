Un nuevo escándalo salpica a Betín Osborne. Una exconcursante de la quinta edición de 'Operación Triunfo', en la que ganó Lorena Gómez, sostiene que ha mantenido una relación sentimental con el cantante.

Ha sido Encarna Navarro quien ha confirmado en una entrevista a 'Espejo Público' que mantuvo una relación sentimental con Bertín Osborne durante 15 años. Una relación que coincide con la época en la que Bertín estuvo con Fabiola Martínez, con quien tuvo un hijo, según destacó la colaboradora Laura Fa.

"Me niega ahora, como si no me hubiera visto nunca", ha dicho indignada la cantante, ya que Bertín no ha querido confirmar este romance. “No se quiere pillar los dedos, es normal. A mí me duele y por eso me siento muy decepcionada. Me parece un tío fabuloso y una persona maravillosa. Siempre se ha portado muy bien y esto ha sido algo mutuo de los dos. Parece que no me hubiera visto nunca”, asegura Navarro.

"Yo de mi vida privada jamás he hablado. Me dedico a cantar, pero no me gustaría permitir que me niegue. En quince años ha habido muchas confidencias entre los dos. Cuando me enteré de la noticia de que iba a ser padre, le mandé un WhatsApp", prosigue la triunfita.

"Me da muchísima pena"

Ante la pregunta de por qué ha guardado silencio durante tanto tiempo, Encarna asegura lo siguiente: “Yo de mi vida privada jamás he hablado. Yo me dedico a cantar y mi vida privada se queda para mí, nunca he hablado. Lo que no me gusta es que me niegue”.

La cantante asegura tener pruebas del romance: “Tengo pruebas, no nos comunicábamos por señales de humo. Cuando tienes una relación especial, tienes confidencias”. A pesar de estos 15 años de relación, la artista ha asegurado que hoy en día su relación es inexistente: “La relación que tengo ahora mismo con él es totalmente nula. Me da muchísima pena”.

La colaboradora Laura Fa también destacó que no es la primera vez que una concursante de OT asegura que ha mantenido una relación sentimental con el presentador: "Otra concursante de OT también habría estado con él, pero esta era mucho más esporádica".

Bertín lo desmiente todo

El testimonio de Encarna ha sido rápidamente desmentido por Bertín, quien ha afirmado que es "mentira". De hecho, Gema López, de 'Espejo Público' desveló las primeras palabras del presentador al enterarse de la noticia: "Todas son iguales".