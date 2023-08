"Más que mi cara, desearía tener mi cuerpo de 25 años, que podía tirar contra una pared y ni siquiera lastimarme". Así reconocía Charlize Theron, que acaba de cumplir 48 años, en una entrevista para 'Allure' que su cuerpo ya no es el que era y que de las lesiones que pueda sufrir debido a interpretar papeles en películas de acción tardan mucho más en recuperarse.

"Lo que realmente me molesta es que ahora hago películas de acción y, si me lesiono, tardo mucho más en recuperarme que cuando tenía 20 años. Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo caminar. No puedo ni sentarme en el baño", ha explicado la actriz con humor. Además, Theron confiesa que está en un moento de su vida en el que no repetiría algunas de las cosas que ha hecho, como engordar varios kilos para hacer un papel: "No volveré a hacer una película y decir: ‘Sí, gané 20 kilos’. Nunca volveré a hacerlo porque ya no puedes quitártelos. Cuando tenía 27 años, hice Monster. Perdí lo que había ganado de la noche a la mañana. Me salté tres comidas y volví a mi peso normal. Luego, a los 43, lo hice para Tully, y recuerdo que un año después de intentar perder todo aquel peso llamé a mi médico y le dije: ‘Creo que me estoy muriendo porque no puedo bajar de peso’. Y él me dijo: ‘Tienes más de 40 años. Cálmate. Tu metabolismo ya no es el que era’. Nadie quiere escuchar eso”.

La actriz sudafricana reconoce que aunque ahora, en la era del 'body positive' se defiende la variedad de cuerpos, "estas cosas siguen siendo duras": "Siempre me ha parecido muy gracioso cuando, después de ganar peso para una película, he tenido que asistir a una alfombra roja". Theron elogia a su estilista, Leslie Fremar, como si fuera su ángel de la guarda: "La llamo y digo: ‘Oye, estoy haciendo esta película sobre la depresión posparto y he ganado como 20 kilos. Y ella dice: ‘¡Oh, dios mío! ¡Dios mío! ¿Y cómo voy a vestirte?’. Me ha puesto muchos blazers por encima”.

La actriz tiene, además, muy presente el doble rasero que hay a la hora de juzgar a hombres y mujeres en 'Hollywood'. "Siempre he tenido problemas con eso de que los hombres envejecen como ‘un buen vino’ y las mujeres no. Desprecio ese concepto y quiero luchar contra él, pero también creo que las mujeres deben poder envejecer de la manera que les parezca adecuada. Creo que debemos ser un poco más empáticos con la forma en que todos atravesamos nuestro viaje. Mi experiencia de tener que ver mi cara en un cartel publicitario es bastante divertida ahora", explica la actriz, que ha sido la cara visible de Dior durante casi dos décadas.

Charlize Theron también ha sido objeto de rumores y muchos han supuesto que se había hech un lifting, a lo que ella ha respondido con naturalidad: "Mi cara está cambiando y me encanta que mi cara esté cambiando y envejeciendo. La gente piensa que me he hecho un lifting. Dicen: ‘¿Qué se hizo en la cara?’. Yo digo: ‘¡Perra, estoy envejeciendo!’. No significa que me haya hecho una mala cirugía plástica. Esto es justo lo que sucede”.

La actriz es madre soltera de nos niñas que adoptó en 2012 y 2015 y eso, según relata le ha hecho más consciente del paso del tiempo: "Ellas no tienen el mismo concepto sobre la edad que tenemos nosotros. Ellas ven a alguien, les gusta lo que lleva puesto o piensan que es una persona guapa... y les da igual si esa persona tiene 20 años o 60. Adoro eso. Ojalá pueda mantenerlo cuando crezcan".

"¡Dios mío, mamá! Ni siquiera llevas una camisa", le exclamó su hija mayor al ver el nuevo anuncio de Dior J'Adore, en los paseos. Así contó la anéctoda Charlize a Allure, donde explicó que Jackson se sintió my avergonzada: "'Todos mis amigos van a ver esto. ¿No podrías simplemente llevar una camisa?".