Karmele Marchante: "Me da pena la España profunda que ve la porquería de 'Sálvame'"

Quizá los más jóvenes la recuerden por su alias, la Pop Star Queen, y que por poco cuela la infame melodía de 'Soy un tsunami' en el Festival de Eurovisión de 2010 ["Y es que yo / soy un tsunami / yo soy una chica in / Y es que soy algo imparable, no te puedes resistir", berreaba]. Una 'boutade' más de 'Sálvame', donde Karmele Marchante inventó el 'momento yogur' y el 'traveling' rollero 'pues me enfado y abandono el plató para irme a llorar al baño'. De allí salió con las orejas gachas y maldiciendo el día en que se metió a cronista del corazón: "Un mundo que jamás había sido el mío y que se convirtió en mi perdición e hizo olvidar todo mi curriculum anterior".

A sus 76 años, la tortosina de nacimiento y madrileña de adopción, trata de enmendar el asunto con 'No me callo' (Ediciones B), unas memorias a corazón abierto en las que la indómita reportera, "revolucionaria incomprendida", referente feminista e 'indepe' desinflada, que ha currado en casi todos los medios escritos, audiovisuales y radiofónicos del país, repasa su trayectoria y sus vivencias más íntimas, desvelando jugosos secretos de los famosos políticos, artistas y periodistas que se le han puesto a tiro. Al final, avisa: "Continuará..."

Lo de 'No me callo' del título, ¿es por Mariñas y aquel latiguillo que repetía en 'Tómbola'?

No, para nada. Es un título que me dio un amigo mío que es guionista. Además, prefiero no hablar de Mariñas.

¿Por qué ha sentido la necesidad de escribir estas memorias, por la edad o porque quiere reivindicar su curriculum anterior a sus años en la tele del colorín?

-Lo he escrito, en primer lugar, porque me lo propusieron, y sobre todo, porque quería reivindicar mi persona frente al personaje creado por la televisión nefasta, la del corazón.

Empieza muy triste. A pesar de nacer en una familia acomodada de Tortosa, tuvo una infancia "deplorable y lúgubre", sin el afecto de unos padres que la dejaron al cuidado de su abuela.

Pasé los 12 primeros años de mi vida con mi abuela, que fue la matriarca de la familia, la emprendedora, la lista, la que sacó todos sus negocios adelante... Un espejo para mí.

"Al igual que Angelica Huston, siempre he batallado contra mi padre y mi cuerpo"

Mejor que su padre militar, al que define como "una perla muy fascista".

Con él siempre me llevé muy mal. Hay una frase que me la copié de Angelica Huston, que decía que siempre había batallado contra su padre y su cuerpo. Pues yo, lo mismo.

Llegó a apuntarla con una pistola cargada. ¿Eso debe ser muy duro de superar?

Fue duro pero también una liberación, porque a continuación me marché del domicilio familiar, y ya hice vida independiente total, tanto profesional como económica.

Cuenta que la pegaba si la oía hablar en catalán. ¿Eso fomentó su lado 'indepe'?

Mi padre, que se crio en Salamanca, llevaba muy mal lo del catalán, cosa que no entendí nunca, porque se casó con una catalana.

"Estoy alejada sentimentalmente de los 'indepes'; lo único que les digo es que se aclaren y se unan"

De todas formas, ahora dice que ha pasado de "afanosa militante" a estar "decepcionada". ¿Por qué?

No me gusta como lo están haciendo los políticos, peleando continuamente. Estoy alejada sentimentalmente de los 'indepes'; lo único que les digo es que se aclaren y se unan.

Y desde los 80 viviendo en Madrid. ¿Le tira más que Barcelona?

A mí me gustan lo mismo, pero lo que más, el Empordà, donde he veraneado mucho tiempo.

En el libro deja muy bien a Yolanda Díaz, de la que dice "espero mucho". ¿La ve de presidenta?

Me encanta. Pienso votarla. Me gustaría que ella fuera la próxima presidenta, primero porque es estupenda y segundo porque es una mujer. Me da pena la actitud de Pablo Iglesias con ella. La izquierda debería unirse para poder salir.

"No me gusta la actitud de Pablo Iglesias con Yolanda Díaz. Ella me encanta, y la veo de presidenta"

En aquellos 80 de la Movida, usted se hartó de sexo y drogas y tuvo muchas novias y novios. ¿Sigue llevando una vida tan intensa?

Siempre he llevado una vida muy intensa, pero ahora no hay contracultura, no hay publicaciones como en su momento 'Ajoblanco' o 'Star' [de las que fue cofundadora y directora, respectivamente].

Del periodismo serio en casi todos los medios de comunicación del país al del corazón. ¿Sabía dónde se metía cuando empezó en 'Tómbola'?

No. Entonces no lo sabía nadie. Era un programita que nacía, tenía que ir a grabar a Valencia... Pero tuvo mucho éxito y en un mes estaba en todas las autonómicas.

De 'Sálvame' acabó "hasta la peineta". ¿Qué le parece que el programa siga entre los más vistos?

Me da pena porque la España profunda, que es la que lo ve, debería estar motivada por ver otro tipo de entretenimiento televisivo. Es una pena que lo que vea sea esa porquería.

Cree que el periodismo "está débil y desmejorado". ¿Cuáles son sus males?

Está dividido entre los grupos mediáticos que sirven los intereses de un partido o de otro, y además hay mucha gente pagada por esos partidos. Casi no hay prensa libre.

Usted es una de las pioneras del feminismo en este país, y dice que lo del 'sí es sí' ya lo coreaban en su época. ¿Cómo ve a la nueva generación?

La veo estupenda, cuantas más mejor. Pero en el feminismo somos transgeneracionales, mujeres que buscamos la igualdad, que aún no se ha logrado. Ni derribar la brecha salarial ni todas las violencias machistas. Mucha culpa de ello lo tienen jueces hombres, machistas y corruptos.

¿Qué otros proyectos la mueven ahora?

¡Estoy haciendo teatro!, ¿te parece poco? Soy polifacética. Representamos una obra que se llama 'Acción comadres'. Tenemos un montón de bolos firmados y pronto estaremos en Barcelona.