Camilla Parker Bowles revela quiénes son sus 'amigos'

Camilla Parker Bowles se ha ganado el calor de buena parte de los ingleses aunque otros muchos parece que todavía tienen alguna hostilidad que otra. Sin embargo, no ha podido ser más discreta y saber estar en un segundo plano en los momentos necesarios. Y cuenta con el mayor calor que puede haber: el de su marido Carlos de Inglaterra, príncipe heredero de la Corona, así como con el apoyo de los hijos de este, William y Harry.

"Desearía que Camilla y Charles hubieran podido estar juntos durante los últimos 40 años. Me rompe el corazón que se mantuvieran separados tanto tiempo cuando sus corazones se pertenecían el uno al otro. Estoy muy contento de que hayan podido terminar juntos, pero lamento el tiempo y la familia que perdieron al ser forzados a separarse", escribía una usuaria.

Este pasado 9 de abril han celebrado 15 años de casados. La pareja compartía su aniversario con una foto del día del enlace, donde daban las gracias a todos los que habían compartido con ellos muestras de cariño.

El fin de semana, Camilla vestida de lo más informal junto con su esposo y sus perros, se hacía eco de unas palabras del famoso escritor Ernest Hemingway: "No hay un amigo tan leal como un libro".

"En estos tiempos difíciles, cuando estamos aislados de los que amamos, muchos de nosotros estamos encontrando consuelo en la lectura, para avivar nuestra imaginación, para llevarnos de viaje y para hacernos reír", reza en su post, para después revelar quiénes eran sus mejores amigos: "Con eso en mente, aquí hay una lista de mis "'amigos más queridos'".

Su Alteza Real, la duquesa de Cornualles ha seleccionado una lista de lectura para inspirar a quienes se aíslan en casa durante el fin de semana de Pascua y para estos días venideros.

La duquesa es una apasionada de la lectura. Entre sus libros favoritos se encuentran la novela clásica de Charles Dickens, 'A tale of two cities'; 'The cazalet chronicles', de Elizabeth Jane Howard; 'Restless', de William Boyd; 'A gentleman in Moscow', de Amor Towles; 'The red notebook', de Antoine Laurain, 'The architect's apprentice', de Elif Shafak e incluso uno de Mark Shand su hermano, fallecido en 2014, 'Travels on my elephant'.