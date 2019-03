Ocho famosos con un pasado traumático

Ahora son famosos y venerados, pero no siempre lo tuvieron tan fácil. Muchos actores y cantantes han vivido en sus carnes experiencias traumáticas como abusos o malos tratos que bien podrían haber definido su futuro. Sin embargo, pudieron seguir adelante y hoy en día utilizan su fama para inspirar a otras personas que han pasado por lo mismo.

Halle Berry

La ganadora de un Oscar a la mejor actriz no ha tenido una vida nada fácil, especialmente en lo que respecta a sus relaciones de pareja. Halle Berry fue maltrata por parte de uno de sus primeros novios hasta el punto de que perdió gran parte de su capacidad auditiva. Y lo peor es que años más tarde la actriz se casó con el jugador de béisbol David Justice, quien también resultó ser bastante violento. Tras una fuerte depresión y un intento de suicidio, Berry se divorció tres años después.

Charlize Theron



La sudafricana vivió el momento más traumático de su vida cuando a los 15 años vio cómo su madre mataba a su padre de un disparo. Esa noche Charles Theron, que era alcohólico, intentó agredir físicamente a la madre de Charlize y amenazó a ambas bajo los efectos del alcohol. Un jurado declaró que la muerte fue en defensa propia y la madre de Charlize fue absuelta de todos los cargos.

Jack Nicholson

La de Jack Nicholson es una historia de película. El actor creció sin saber que él consideraba su hermana era en realidad su madre y que fue su abuela la que le crio como a un hijo. June Frances Nicholson se quedó embarazada cuando sólo tenía 17 años y el padre de Jack, Donald Furcillo, los abandonó antes de nacer el bebé, por lo que la abuela decidió criar ella al niño para que la joven pudiera seguir con sus estudios. No fue hasta que June murió en 1963 cuando el actor, ya adulto, se enteró de todo.

Teri Hatcher



La actriz de 'Mujeres desesperadas' también pasó por un episodio traumático. La actriz confesó que cuando sólo tenía cinco años fue violada por su tío y que sus padres no se enteraron por aquel entonces. En 2002 Teri testificó contra el mismo hombre en un juicio en el que se le acusaba de haber abusado de una joven de 14 años que terminó suicidándose.

Ellen Degeneres



Durante una entrevista en la revista Allure la presentadora confesó que su padrastro abusó de ella cuando era una adolescente. Por aquella época la madre de Ellen se encontraba en el hospital por un cáncer de mama. Fue entonces cuando su padrastro aprovechó para pedir a la presentadora que le dejara tocar sus pechos para ver si tenía algún bulto y la cosa fue a más. Después de ese incidente el hombre se volvió más violento: "Intentó tirar abajo la puerta de mi habitación€ tuve que romper una ventana para escapar y dormí esa noche en un hospital".

Oprah Winfrey

La que hoy en día es una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos tuvo una infancia muy difícil. Oprah ha confesado en más de una ocasión que sufrió abusos desde los 9 años por parte de un primo, un tío y un amigo de la familia. La reina de la televisión se quedó embarazada a los 14 años y unos meses después dio a luz a un bebé prematuro que murió días más tarde.

Tim Roth



El actor británico, famoso por su papel en 'Pulp Fiction' y 'Lie to me', contó durante una entrevista al diario The Guardian que tanto su padre como él sufrieron abusos por parte de su abuelo. "Yo no sufrí abusos por parte de mi padre. Los sufrí por parte de su abusador€ su padre. Él era un violador. Pero nadie sabía qué hacer".

Madonna



Durante los inicios de su carrera musical la reina del pop tuvo que pasar por una experiencia traumática: fue víctima de una violación en una azotea de Nueva York. Ocurrió cuando Madonna acaba de llegar a la ciudad para seguir su sueño de convertirse en bailarina profesional y, según ella misma contó, sus violadores la llevaron hasta el lugar "con un cuchillo a la espalda".