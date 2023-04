Mantener nuestra ropa limpia y fresca es una tarea importante en nuestro día a día, y para lograrlo, es necesario tomar precauciones especiales. Entre ellas, separar las prendas por colores y usar la cantidad correcta de detergente según las instrucciones del fabricante son fundamentales. Sin embargo, también es crucial asegurarse de que nuestra lavadora esté en óptimas condiciones.

A menudo, nuestra lavadora puede dejar de funcionar correctamente, ya sea por una falla técnica o por falta de mantenimiento. A pesar de que el cajetín de la lavadora se encuentra en contacto constante con agua y detergente, no es el lugar más higiénico, por lo que es importante limpiarlo y secarlo después de cada lavado para prevenir la formación de microorganismos que puedan afectar la efectividad del lavado.

Además, los compartimentos donde se añade el detergente y el suavizante pueden acumular suciedad y residuos que obstruyen los conductos. Si no se limpian y se secan adecuadamente, pueden aparecer moho y generar malos olores. Para evitar que nuestra lavadora deje de funcionar correctamente, es recomendable mantener el cajetín limpio y desinfectado. Para lograrlo, es necesario retirar el cajetín de la lavadora, lavarlo bajo el grifo y utilizar un cepillo para retirar los restos endurecidos de detergente y cualquier presencia de moho

Algunas personas piensan que no es necesario limpiar la lavadora, ya que se considera que es un electrodoméstico que se encarga de su propia limpieza y desinfección. No obstante, si no se limpia adecuadamente, los gérmenes y las bacterias pueden proliferar y adherirse a las fibras, afectando la calidad del lavado. Por lo tanto, es esencial mantener la lavadora limpia y desinfectada para asegurarnos de que nuestra ropa esté realmente limpia y fresca.

En estos artículos, te explicamos diferentes formas de limpiar tu lavadora a fondo, una tarea muy sencilla y fundamental para deshacerse de la cal, la suciedad y los restos de jabón que se acumulan en ella.

Si el cajetín de la lavadora se daña, se puede reemplazar fácilmente con la referencia de la pieza y el modelo de la lavadora, lo que nos permitirá no tener que comprar un electrodoméstico nuevo solo por una pieza en mal estado. Siguiendo estas precauciones, podemos garantizar que nuestra ropa esté siempre limpia y fresca después del lavado.