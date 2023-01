La famosísima Marie Kondo, la reina del orden que revolucionó la forma en la que doblamos la ropa y organizamos nuestros hogares, se ha "dado por vencida".

La japonesa confesó, en un webinar en el que se celebró una ceremonia del té virtual, que desde que ha nacido su tercer hijo en 2021 no puede mantener la casa tan ordenada como lo hacía antes, tal y como recoge The Washington Post. “Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento en esta etapa de mi vida. Terminé dándome por vencida, en el buen sentido”, confiesa Kondo.

La reina del orden, con el paso de los años, ha encontrado su spark joy (chispa de alegría, en castellano) en otros aspectos de su vida y no solo en el orden o desorden de sus objetos materiales. Así lo transmite en su nuevo libro Marie Kondo's Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life (El método Kurashi en casa de Marie Kondo: Cómo organizar tu espacio y conseguir tu vida ideal, en castellano) en el que amplía el concepto japonés kurashi o forma de vida. En él, la japonesa presenta formas simples de traer calma y felicidad a las cosas cotidianas como limpiar el bolso por las noches, poner música clásica mientras desayunas o hacer una de las recetas de tu madre.

“Ordenar significa ocuparse de todas las 'cosas' de tu vida”, escribe en el libro. "Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres poner en orden?" Así, Marie Kondo anima a todos a crear tu propio ritmo de vida con sus propios hábitos, basándonos en las cosas que hacen feliz a cada uno a través de una rutina que nos haga sentir alegría, que sea factible y mantenerla durante 10 días para ver si los cambios hacen que te sientas mejor.

Kondo termina por admitir que un espacio perfectamente organizado no es realista. “Hasta ahora era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento” pero “me he dado por vencida en eso en el buen sentido para mí. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa”, confiesa.

Marie Kondo se ha dado cuenta de que, a medida que sus hijos se hagan mayores, su forma de vida cambiará de nuevo y "seguirá mirando hacia dentro para asegurarse que está liderando su propio kurashi".