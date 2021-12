Cuando se trata de la limpieza del hogar, eliminar manchas o recuperar el color original de las prendas es muy común recurrir a foros de internet o a trucos que usan nuestros abuelos para conseguir nuestro objetivo.

Por eso es importante contar con un gran abanico de recursos de limpieza para que, de esta manera podamos sacarnos cualquier truco de la manga en cualquier ocasión.

En este caso el protagonista es las manchas de tejidos como sofás o la tapicería del coche. En este caso, no es un truco tradicional si no algo innovador que te sorprenderá pero que puede resultar muy efectivo. Las toallitas desmaquillantes no solo sirven para retirar la sombra de ojos, la base o el eyeliner, si no que también puede servir para deshacerte de machas rebeldes en distintos mobiliarios.

Este producto de belleza se ha convertido en una gran solución para las rozaduras de los asientos del coche o del sofá. Lo único que tienes que hacer es lanzarte a probarlo, aunque siempre te recomendamos que lo intentes en una zona pequeña para ver cómo reacciona el material a un nuevo producto. Si nunca lo has probado, debes ser prudente.

Si lo intentas en las zonas más desgastadas como el reposabrazos verás que el tono vuelve a asemejarse al original, por lo que podrás utilizar este producto para hacer una limpieza profunda del coche. Eso sí, no las utilices en el cuero ya que podrían eliminar su brillo y dañarlo con el tiempo.

Puedes usarlas también en los puños de las chaquetas o en la zona del cuello por si no puedes meterla en la lavadora, inténtalo también en calzado de polipiel y verás como desaparecen las rozaduras.

Trucos de limpieza

