El hombre de 58 años, de nacionalidad neerlandesa, detenido en Palma tras la supuesta acusación falsa a su mujer de haberle apuñalado ha sido trasladado la tarde de este viernes a los juzgados de Vía Alemania para su puesta a disposición judicial. El sujeto fue hallado el pasado martes con una cuchillada en el pecho en su domicilio y culpó a su esposa de haberle agredido con un arma blanca. La mujer fue detenida entonces por ello, pero quedó en libertad sin cargos poco después. La investigación de los efectivos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional desmontó punto por punto sus versiones y fue arrestado por los presuntos delitos de detención ilegal y de malos tratos.

Los hechos tuvieron lugar sobre las diez de la noche del pasado martes en un domicilio de la calle Miquel Rosselló i Alemany del barrio palmesano de Cala Major. Un hombre presentaba una herida de arma blanca en el pecho. Una llamada a los servicios de emergencia y la confusa versión de este individuo apuntaba a la mujer, de 58 años de nacionalidad marroquí, como la autora de dicha cuchillada. De hecho fue detenida entonces por un presunto delito de tentativa de homicidio.

En primera instancia, después de recibir dicha llamada de emergencia, patrullas de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar señalado. Los agentes asistieron a la que se presentaba como víctima y solicitaron la presencia de una ambulancia. El personal sanitario trasladó al herido en una UVI móvil a Son Espases.

Los agentes recabaron la versión de la mujer. Esta dijo que se encontró al hombre ensangrentado en la cama de su domicilio. Este le comentó que había sido acuchillado en un bar cercano con el supuesto motivo de una pelea. En un primer momento, el hombre confirmó la versión de su esposa. No obstante luego le dijo a los policías que era ella la que le había acuchillado. A continuación ella fue detenida por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de las pesquisas y la reconstrucción de lo ocurrido dio un vuelco drástico a todo lo actuado hasta ese momento. Las pesquisas policiales determinaron que no había tenido lugar pelea alguna en el bar que él aludía. Cuando llegó a su domicilio, no tenía herida alguna.

Los investigadores examinaron la puerta de la vivienda y llegaron a la conclusión de que no había sido forzada y no se podía incriminar a terceras personas. Otro tanto ocurría con la mujer y se constató que no había participado en los hechos. Por tanto, no fue la autora del apuñalamiento y se decretó su puesta en libertad.

Acto seguido los agentes encargados del caso averiguaron que la esposa había recibido una supuesta agresión por parte de su marido, que ahora la denunciaba, y malos tratos tiempo atrás. Ella interpuso una denuncia, con la ayuda de testigos, ante la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional. Tras desmontar por completo la versión del hombre, este fue detenido como presunto autor de un delito de detención ilegal, al provocar el arresto de ella, así como por malos tratos.