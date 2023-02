Un individuo de nacionalidad china, de 49 años de edad, ha sido detenido en Palma acusado de utilizar un documento de identidad falsa.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en un local de juego de Palma. Este individuo tenía prohibida la entrada en los salones de juego. Pero para que esta prohibición no se cumpliera utilizaba un documento de identidad que no le correspondía, que incluso era de otra nacionalidad. De esta forma logró eludir el control de acceso al establecimiento.

El individuo obtuvo un premio en la máquina en la que estuvo jugando. Cuando fue a cobrar el dinero se produjo el cambio de turno y fue atendido por otra empleada, que le pidió su documentación para poder pagarle.

El jugador le mostró un carnet, pero la mujer se dio cuenta que no era el suyo. Ante esta situación le manifestó que no podía abonarle el premio, porque el documento no correspondía a su persona.

El ciudadano asiático se marchó, pero al rato regresó. Esta vez lo hizo con su documento de identidad.

La mujer buscó información sobre el individuo y comprobó que tenía prohibida la entrada en los salones de juego. Ante esta situación la empleada optó por avisar a la Policía.