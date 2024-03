9M: Día de las Personas Desaparecidas | Nueve rostros que faltan este 2024 de los 6.000 desaparecidos sin causa aparente en España

Son nueve rostros, nueve nombres, del total de la lista de personas que han desaparecido en lo que llevamos de año. Nueve de los miles que, de seguir la tendencia, desaparecerán después. Desaparecidos, sin rastro, sin motivo, su causa aparente, sin más. En España -a la espera de la actualización de las cifras por parte del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior - hay más de 6.000 personas en paradero desconocido. Más de 6.000 nombres que, pese a su búsqueda, no se sabe dónde están. Según los últimos datos -presentados el 9 de marzo del año 2023- se interpusieron 2.166 denuncias al mes en nuestro país por desaparición. Si las cifras son similares a otros años, en lo que llevamos de 2024 ya superaríamos las 4.000. El último año analizado, 2022, se cerró con 26.003 denuncias en total. Cada 9 de Marzo, desde 2010, en España se celebra el Día de la Persona Desaparecida . Un día de homenaje, recuerdo y emoción por cada de una de las personas que no están.

Desaparecida el 02/02/2024 en Madrid Su rastro se pierde hace algo más de un mes. Ana María, 40 años, con nacionalidad estadounidense y colombiana, se instaló en diciembre en Madrid. En proceso de divorcio, iba a dejar atrás Miami e instalarse en la capital. Sus últimos mensajes, dos vía Whatsapp, en los que contaba que había conocido a una persona y que en esos momentos estaban emprendiendo un viaje a un lugar a dos horas de Madrid en el que apenas tendría cobertura. Su familia cree que están simulando una marcha voluntaria. No han vuelto a saber de ella. Aseguran que Ana María no actuaría así.

Desaparecida el 01/01/2024 en Zaragoza Tiene 84 años y desde el día de Año Nuevo no está. Celebró la Nochevieja con su hija y se fueron a dormir. Cuando esta se despertó, Rosa María no estaba en casa. No llevaba nada encima, solo su abrigo, por lo que intuyen que salió a pasear. Es la primera vez que desaparece y no tiene ningún problema de salud.

Pedro Mayorgas

Desaparecido el 29/02/2024 en Lucena, Córdoba Tiene 83 años y desde hace más de una semana no está. La inquietud comenzó el jueves 29 de febrero, por la tarde. Pedro no llamó a nadie, algo en él poco común. Las alarmas se encenderían definitivamente a la mañana siguiente, cuando la mujer que le asiste entró en casa y no lo encontró. La cama no estaba deshecha, no había dormido allí. Lo buscan desde entonces. Es una "persona casera, de costumbres fijas, muy independiente y generoso". Su familia descarta la desorientación.