Prisión permanente revisable: los 28 asesinos de España que envejecerán en la cárcel

Patrick Nogueira, José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', Ana Julia Quezada, Igor ‘El Ruso’. Cuatro nombres grabados a fuego en la crónica negra de España. Nogueira mató a cuatro miembros de su familia y descuartizó sus cuerpos . José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', asesinó y escondió el cuerpo de Diana Quer; Ana Julia Quezada hizo lo mismo con el pequeño Gabriel Cruz . Igor ‘El Ruso’ sembró el terror en Teruel con un triple asesinato, acabando con la vida de dos guardias civiles y un ganadero. Los cuatro han sido condenados a la máxima pena que existe en España. No son los únicos. Otros 24 asesinos cumplen la máxima pena.

Diana Quer desapareció el 22 de agosto de 2016 cuando volvía a casa en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) . Tras 500 días oculto en un pozo, la Guardia Civil halló su cuerpo el 31 de diciembre de 2017. Dos días antes se detuvo al principal sospechoso, José Enrique Abuín, ‘El Chicle’, que había sido acusado en ese momento por un intento de secuestro y agresión sexual a otra joven en Boiro.

Mató a su sobrina política, Naiara, de 8 años, en Sabiñánigo, Huesca, en julio de 2017. Alegó que no quería matarla, solo castigarla. La pequeña murió a causa de un traumatismo craneoencefálico por golpes contra una mesa porque, según su asesino, no había estudiado lo suficiente . Eran habituales los golpes y torturas.

10- Ana María Baños mató a su hijo de 7 años

Asesinó a su hijo Sergio, de 7 años, tres días después de que un juez le otorgara la custodia al padre del niño. “Si no es para mí, no es para nadie”, solía decir. Cuando la Guardia Civil fue alertada por una vecina, le dio el alto con su vehículo, pero ella no quiso salir del coche. En el automóvil estaba el cuerpo de Sergio. Le había estrangulado.