Castro Urdiales ha amanecido consternado, y es que no podía ser de otra manera tras haber despertado con la noticia de que Silvia L.G. había sido asesinada la noche del miércoles, presuntamente, por sus dos hijos de 13 y 15 años. La alcaldesa del municipio, Susana Herrán, ha señalado este miércoles en rueda de prensa que "no consta que haya habido ningún problema con los menores en servicios sociales" y ha detallado que los hermanos "no eran en absoluto conflictivos", que "tenían la personalidad acorde a su edad" y que son "académicamente excelentes".

La alcaldesa ha anunciado también la decisión del Consistorio de declarar tres días de luto por este suceso, en los que las banderas lucirán a media asta, y la suspensión de las actividades festivas del fin de semana con motivo del carnaval. Herrán ha trasladado la solidaridad de todo el Consistorio castreño y de los vecinos del municipio con la familia, y que ha convocado también un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento a las 13.00 horas. "Es un trágico suceso para los castreños", ha apostillado. A su vez, ha pedido respeto para la mujer y los menores a la hora de informar. "Tenemos que tener todos claro el límite a la hora de hacer preguntas", ha ahondado la alcaldesa. Detenidos dos menores como presuntos autores del crimen de su madre en Castro Urdiales Los menores están recibiendo orientación La Delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, por su parte, ha comparecido este mediodía y ha detallado que uno de los menores, el de 13 años ha ingresado esta mañana en un Centro de protección de menores, siguiendo las indicaciones de la Fiscalía de menores, y el de 15 años ha pasado a disposición de la Fiscalía de menores. Los dos hermano, ha apuntado, están recibiendo orientación y apoyo. Cuando se ponga el menor de 15 años a disposición de la Fiscalía y se entregue el atestado completo, se examinarán todos los indicios, se le tomará declaración y pasará al equipo psicosocial de la Fiscalía, que emitirá un informe sobre las circunstancias familiares, psicológicas y educativas de este persona. Con todos esos datos, la Fiscalía decidirá si solicita medida cautelar. Si esa petición de medida cautelar se produce, se haría ante el juez de Menores, que deberá resolver la petición. Silvia, la catequista de Castro Urdiales asesinada presuntamente por sus dos hijos adoptivos rusos Fue la noche del miércoles, a las 21.00 horas cuando se encontró el cuerpo de la madre y tras esto la Guardia Civil desplegó un gran dispositivo de recursos para localizar a los hijos menores, que fueron finalmente detenidos en el parque Cotolino a las 2.15 de la madrugada. En este momento la investigación está abierta para esclarecer los hechos.