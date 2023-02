Los Mossos buscan a un encapuchado que se abalanzó armado sobre una vecina de Balmes

Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre que el miércoles 25 de enero atacó a una vecina de la calle Balmes de Barcelona en el portal de su casa. El sospechoso se cubría la cara con un pasamontañas y empuñaba un cuchillo. La mujer, sin embargo, se percató de su presencia, gritó y logró que se diera a la fuga. La agresión no llegó a consumarse, pero el episodio ha generado malestar en esta comunidad vecinal, que cree que ha faltado una respuesta más enérgica por parte de la policía catalana para dar con el sospechoso.

Los hechos sucedieron a las 23.15 horas del citado miércoles, cuando la vecina entraba en el edificio. En las grabaciones de las cámaras de seguridad del bloque se aprecia que a esa hora la mujer abre la puerta de la calle y accede al interior del vestíbulo comunitario. Segundos después, y antes de que se cierre la puerta, entra el sospechoso, encapuchado y sujetando el arma blanca, que resulta visible en su mano derecha.

La escena, grabada por cámaras

En las imágenes se aprecia que la mujer, cuando pretende abrir una segunda puerta que da acceso a la zona de la portería, donde se encuentran el ascensor y las escaleras, se da la vuelta de repente y descubre al agresor cuando este está a punto de alcanzarla. "Di un grito muy fuerte e instintivamente le lancé una patada", explica a este diario la afectada, que ruega que se mantenga su anonimato.

El chillido de pánico provocó que el atacante se diera la vuelta y se marchara. En la grabación se aprecia asimismo que, a los dos o tres minutos, algunos vecinos bajan a la calle para comprobar que el hombre se ha ido. Pero inesperadamente ven que ha ocurrido lo contrario: el sospechoso, con el rostro aún oculto por un pasamontañas, sigue frente al edificio, en la acera opuesta de la calle Balmes.

Pasaje sin salida

La presencia de los vecinos, algunos de los cuales además avanzaron hacia él, provocó que el encapuchado emprendiera una retirada, tomando la calle del Putxet y, a continuación, tomando el pasaje del Putxet, un callejón que no tiene salida. Los vecinos, que lo sabían, llamaron al 112 para relatar lo ocurrido e informar de que el sospechoso había entrado en una 'ratonera'. "Tardaron entre 20 y 25 minutos en llegar", lamenta la vecina que a punto estuvo de ser atacada por el hombre.

Según fuentes de los Mossos, entre el aviso que recibieron los policías y la llegada de las primeras patrullas al lugar transcurrieron 10 minutos. Y en la información que transmitió el 112 a los agentes catalanes no constaba que el sospechoso se encontrara en situación de ser fácilmente arrestado sino que se detallaba que ya se había marchado, un detalle que reducía el grado de urgencia.

Oportunidad perdida

Cuando las patrullas llegaron al pasaje de Putxet, con diez o veinte minutos de retraso según la versión vecinal o policial, el encapuchado ya no estaba. Algunas personas que residen en domicilios con ventanas que se asoman al pasaje lo vieron durante varios minutos protegido por la oscuridad del lugar, a unos 20 o 30 metros de donde se encontraba el grupo de vecinos que lo había seguido desde Balmes. Pero cuando los policías se acercaron al lugar y lo escudriñaron, este ya se había ido. Lo más probable es que encontrara alguna ventana abierta y huyera a través de un edificio hasta otra calle.

"Explicamos a los policías que teníamos imágenes del ataque y respondieron que vendrían a buscarlas al día siguiente. Pero todavía no lo han hecho", lamentaba la afectada esta semana. Consultados los Mossos al respecto, una portavoz aclaraba que los agentes acudieron al día siguiente a buscar las imágenes pero no las del edificio de Balmes sino las del pasaje de Putxet. Los agentes entendieron que los vecinos se referían a las cámaras del pasaje, que no estaban grabando. Tras averiguar que las cámaras no habían captado la huida, se marcharon sin acercarse a la finca de los hechos de Balmes, donde el portero los esperaba para mostrarles las imágenes.

Este jueves, tras el aviso de este diario, los agentes acudieron finalmente a buscar las imágenes de la portería, donde se puede ver al encapuchado, con el cuchillo y acercándose a la mujer. La víctima, por su parte, acudirá próximamente a formalizar una denuncia contra el agresor consciente de que debe presentarla, pero lamentando que la reacción de la policía fuera tan tardía que permitió la huida y que, a juicio de los vecinos, haya faltado interés en investigar los hechos. Los Mossos, oficialmente, aseguran que investigan lo sucedido.