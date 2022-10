Agresión a una docente en Palma: «La profesora me llamó asquerosa y me atacó, y yo me defendí»

«La profesora me llamó asquerosa y me atacó, y yo le di un guantazo. Allí nos pegamos las dos, pero fue ella quien empezó». Una vecina de Palma que hace una semana había denunciado a la maestra de su hijo de seis años por malos tratos fue detenida el pasado viernes por agredir a la docente. La madre, sin embargo, niega haber iniciado el altercado y dice que fue la profesora quien la atacó a ella por haberla denunciado.

Según explica la madre, hace una semana presentó una queja en el colegio de Palma al que asiste su hijo de seis años. El pequeño se había quejado de que su maestra «le pegaba fuerte en las manos y le hacía daño». La madre explica que el niño repitió la misma versión ante su abuela y ante su logopeda, «que nos dijo que no creía que estuviera mintiendo».

La familia del menor presentó la queja ante la dirección del colegio después de que, según cuentan, otros niños corroboraran la versión de su hijo. «En el colegio nos atendieron muy bien, se alarmaron mucho y nos citaron a una próxima reunión para tratar de aclarar lo que había pasado y buscar una solución». También denunció los presuntos malos tratos ante la Policía.

Durante la semana pasada, el niño no fue al colegio por consejo de la dirección del centro, según explican sus familiares. Y el pasado viernes se produjo el incidente entre la madre y la profesora, en el que las versiones difieren.

Según informa la Policía, la madre vio salir a la docente del centro escolar y la siguió hasta que en un momento dado la agarró del pelo, la tiró al suelo y la golpeó. La escena habría sido vista por un testigo, que logró separar a la presunta agresora, mientras que la maestra se refugió en una peluquería cercana junto a un compañero del centro escolar.

La versión de la madre es diferente. «Yo iba a la farmacia cuando me encontré con la maestra en la calle. Me miró de arriba abajo y me llamó asquerosa. Yo le respondí que si no tenía suficiente con maltratar al niño, que también tenía que insultarme. Entonces se me tiró encima, me agarró del brazo y me pegó, y yo le di un guantazo. Pero allí no intervino ningún testigo. Nos pegamos y luego cada una se fue por su lado».

Poco después una patrulla de la Policía Nacional arrestó a la madre en su domicilio. Le imputan un delito de atentado contra agente de la autoridad, ya que una reforma del Código Penal hizo extensible este delito a las agresiones a docentes en el ejercicio de sus funciones. La Policía acompañó a la mujer a un centro médico donde le hicieron un parte médico por los arañazos y hematomas en la cara y el brazo. Tras pasar varias horas en Jefatura la dejaron en libertad.

«Yo siempre he tenido buenas relaciones con los profesores de mi hijo y los otros padres. Además, si quisiera pegar a la maestra lo habría hecho el primer día, no después de denunciarla en el colegio y la Policía», dice la mujer.

Fuentes de la Policía añaden que la investigación continúa abierta para aclarar la denuncia interpuesta la semana pasada contra la profesora por presuntas agresiones al hijo de la mujer detenida.