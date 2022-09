Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos personas por falsedad documental. La investigación se originó tras recibir una información de la Policía Local de Calasparra en la que exponían la posible existencia de un delito de falsedad documental cometida por dos hermanos extranjeros, vecinos de esta localidad, en alguno de sus documentos de identidad: tanto en sus Tarjeta de Identidad de Extranjeros como en el Permiso de Conducción, al portar supuestamente, en la documentación de uno de ellos la fotografía del otro hermano.

Ante estos hechos, agentes de la Policía Nacional procedieron a comenzar ciertas labores de investigación, una de ellas la realizada por la Brigada Provincial de Policía Científica, que realizó un laborioso estudio de identificación fisionómica que emitió un detallado Informe Pericial sobre Identificación Facial.

Los detenidos quisieron abusar del parecido físico que existe entre ambos y la obligación de llevar mascarilla que existía en la fecha de la comisión de los hechos.

El verdadero motivo por el que los hermanos C. cambiaron las fotografías en el permiso de residencia, era en realidad para que J. C. se presentara usurpando la identidad de K. en el examen para la obtención del permiso de conducir, ya que J. C. le consta residencia legal en España junto con un mejor conocimiento del idioma.

Los detenidos han sido acusados de haber cometido presuntamente un delito de falsedad documental y otro de usurpación de estado civil, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Murcia en funciones de guardia.