El TSJB ordena repetir el juicio a una conductora ebria que mató a un motorista y huyó en Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha anulado la condena de tres años de prisión y ha ordenado repetir el juicio a una conductora que mató a un motorista cuando circulaba ebria y huyó en febrero de 2019 en Palma. El fallo da la razón al abogado defensor, Jaime Campaner, porque el presidente del tribunal no le permitió introducir una atenuante para que el jurado popular la evaluara.

La sospechosa fue declarada por la Audiencia Provincial autora de delitos de homicidio, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y omisión del deber de socorro. El jurado popular aplicó las atenuantes de colaboración con la justicia, reparación del daño y embriaguez. El abogado defensor había planteado durante el juicio otra atenuante de pena natural, alegando que el accidente provocó en la acusada secuelas psíquicas que debían ser tenidas en cuenta para rebajar la condena. El magistrado que presidió la vista, sin embargo, consideró que no era pertinente y que el estado mental de la procesada no era relevante, por lo que no incluyó ninguna pregunta para el jurado popular en este sentido.

La defensa recurrió la sentencia ante la sala civil y penal del TSJB, que ha concluido que esta circunstancia ha supuesto una «indefensión» para la acusada y que la atenuante de pena natural sí debió ser planteada al tribunal popular. Por este motivo, los magistrados han acordado declarar la nulidad del juicio y, por tanto, de la condena. Así, ordenan que se repita la vista oral con un nuevo magistrado presidente y un jurado popular diferente.