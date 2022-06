SAMU061 Informa: Accident per envestida de cavall a Es Ola de Sant Joan, Ciutadella de Menorca. 1 afectada de 39 anys amb traumatisme cranial atesa inicialment per equips de @CreuRojaBalears i traslladada per @SAMU061IB en estat crític a Hospital Mateu Orfila amb preavís. pic.twitter.com/xO3HhsWzN2