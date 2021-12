El acusado de asesinar a su madre en Alicante alega que "unas voces" se lo ordenaron

Un hombre de 32 años que mató en Alicante a su madre asestándole 69 puñaladas e intentó también acabar con la vida de su padre declaró el lunes que "estaba poseído" cuando ocurrieron los hechos. El acusado, que sólo contestó a las preguntas de su abogado en el juicio con jurado popular que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Alicante, manifestó que el día de los hechos, la noche del 4 de junio de 2020, escuchó "dentro de mi cabeza" unas voces de un familiar, ya fallecido. Dichas voces, según el procesado, "me ordenaron que tenía que matar a mi madre, a mi padre y luego suicidarme". Desde la Fiscalía, que inicialmente pide 40 años de cárcel, y la acusación particular, que solicita la prisión permanente revisable por asesinar a la madre y 15 años por la tentativa de asesinato del padre, descartan este trastorno alegado por el acusado.

La defensa de Jorge Melchor S.M., ejercida por el abogado José Manuel Ortigosa Lora, señaló a los miembros del jurado que el acusado padece "un retraso mental" y que sufrió un brote psicótico tras haber consumido cocaína, hachís y alcohol. La defensa solicita la absolución del acusado al considerar que concurre la eximente completa de alteración psíquica. El letrado negó que su cliente planificara dar muerte a sus padres. "Aquí no había patrimonio para matar", señaló el abogado defensor.

Por su parte, la abogada de la acusación particular, Carolina Maestre Gras, sostuvo en su exposición inicial ante los miembros del jurado popular que durante el juicio se acreditará que el procesado "tenía planeado desde hacía tiempo matar a sus padres" y destacó que el acusado estaba obsesionado con su madre, a la que tenía "aterrorizada". La abogada señaló asimismo que el acusado tenía ganas de controlar el negocio de los seguros de su padre y estaba "celoso" de su hermana.

En su breve declaración al no querer contestar al fiscal ni a la acusación particular, el procesado afirmó que el día del crimen regresó de comprar droga a su domicilio de San Vicente a las nueve y media de la noche y se encerró en su habitación. Allí consumió "dos gramos de cocaína, cinco gramos de hachís, un litro de vino blanco y cuatro latas de cerveza", indicó el procesado.

Dos cuchillos

A las once de la noche, según su relato, fue cuando comenzó a "oír las voces" y salió de su habitación. Explicó que "cogí dos cuchillos y fui al salón donde mi madre estaba viendo la tele", momento en el que le dijo que tenía "que matarla, después al papá y luego suicidarme".

Su madre, de 67 años, se levantó y, tras decirle que "no estaba bien", su hijo se abalanzó sobre ella cuando intentaba salir de la casa y comenzó a asestarle puñaladas por todo el cuerpo. Hasta 69 heridas inciso-punzantes contabilizaron los forenses que realizaron la autopsia. "Estaba poseído, me sentí obligado y seguí las instrucciones de las voces que escuchaba", insistió el acusado.

Una vez muerta, arrastró el cuerpo de su madre a una habitación y poco después llegó su padre. Cuando estaba guardando su coche en el garaje el progenitor le vio con restos de sangre y le preguntó qué le había pasado: "He matado a mamá, ahora te toca a ti y después voy yo". A continuación le atacó por la espalda con un cuchillo de 30 centímetros y la presencia de una vecina cuando salió a la calle a pedir ayuda evitó que consumara el asesinato. Huyó del lugar y se marchó al barrio Juan XXIII en Alicante, donde compró y consumió cocaína antes de su arresto, según las acusaciones.

Jorge Melchor señaló además que desde los 16 años se drogada y «mi familia lo sabía». Aseguró que en 2020 le pidió "ayuda a mi madre porque me sentaban mal los porros y quería suicidarme; me dijo que me tomara un Lexatin e infusiones de tila para relajarme". "Jamás he pegado a mis padres", indicó para concluir su intervención.

El juicio está previsto que se prolongue hasta el jueves en la Audiencia de Alicante. Las declaraciones de los testigos, y especialmente las de los peritos, serán claves para determinar si el acusado planeó el crimen y si tenía sus capacidades afectadas el día del crimen o no, como consideran las acusaciones.

Petición de prisión permanente por la vulnerabilidad de la víctima

La abogada de la acusación particular, Carolina Maestre Gras, solicita para el acusado la prisión permanente revisable por el asesinato de su madre, de 67 años, al estimar que concurre la circunstancia de especial vulnerabilidad de la víctima y la agravante de parentesco. La acusación particular entiende asimismo que el procesado se ensañó con su madre, a la que "ya había maltratado" y aumentó deliberadamente su dolor. Por la tentativa de asesinato del padre reclama otros 20 años de prisión y además solicita indemnizaciones por un total de unos 410.000 euros para el marido, la hija y una hermana de la mujer asesinada. La Fiscalía, por su parte, pide 45 años de prisión por dos delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento, uno de ellos en grado de tentativa, e indemnizaciones por valor de casi 200.000 euros para los familiares de la fallecida.

La defensa del acusado, además de alegar que sufrió un trastorno mental tras haber consumido drogas y alcohol, niega también que hubiera ensañamiento a pesar de las 69 puñaladas, ya que al sufrir un brote "tenía voluntad de hacer daño a nadie". El acusado se encuentra en prisión preventiva desde su arresto en Alicante horas después de cometer el crimen en San Vicente del Raspeig.