El presentador mallorquín Miguel Such, actual novio de la ex del cantante Alejandro Sanz, Raquel Perera, se encuentra estable tras resultar herido de gravedad tras chocar la moto que conducía contra un semáforo en Palma. Such sufrió un traumatismo craneoncefálico y fue trasladado urgentemente al hospital Son Espases, donde permanece ingresado en la UCI.

El accidente de tráfico se produjo el pasado sábado sobre las cuatro de la madrugada, cuando el presentador mallorquín circulaba en su moto por la calle Aragón. Por motivos que se investigan, Miguel Such perdió el control del vehículo y acabó estrellándose contra un semáforo. Inmediatamente, acudieron hasta el lugar patrullas de la Policía Local de Palma y efectivos del 061.

Los sanitarios comprobaron que el hombre, de 44 años de edad, sufría lesiones muy importantes por lo que, tras estabilizarle, fue trasladado con urgencia al hospital Son Espases, donde quedó ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Aunque por el momento Raquel no se ha pronunciado al respecto, la citada publicación asegura que Miguel ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente a consecuencia de una de las lesiones sufridas en su pierna por lo que tendrá que seguir ingresado en la UCI.

Siempre muy discreta con su vida privada y sus amistades, la exmujer de Alejandro Sanz y el presentador viven desde hace meses una bonita historia de amor de la que pocos detalles han trascendido públicamente.