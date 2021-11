Semana negra | Siete horas pelando plantas de marihuana

El Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional desmanteló la semana pasada un invernadero en una finca de Sant Jordi donde había una gran plantación de marihuana. Los agentes se incautaron de 1.100 plantas de gran tamaño y 150 kilos de droga ya dispuesta en bolsas para su venta. Hasta ahí la historia oficial. La intrahistoria del asunto es que la enorme cantidad de droga intervenida supuso un problema logístico para la Policía, que no tenía dónde meterla, por no hablar del intenso y mareante olor que desprendían las plantas. Para trasladarlas a las dependencias donde la droga debe ser analizada, condición indispensable para el futuro juicio, varios agentes tuvieron que dedicar siete horas de trabajo para desprender los cogollos de los tallos. Finalmente las 1.100 plantas se convirtieron en 400 kilos de cogollos. El cargamento fue trasladado el pasado miércoles, en medio de grandes medidas de seguridad. No en vano la droga está valorada en 700.000 euros. Algunos viandantes que pasaban por allí no desaprovecharon la oportunidad de hacer una foto.