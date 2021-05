Un socorrista en ERTE encuentra una bolsa con 2.000 euros en Can Pastilla y la entrega a la Policía

«Claro que necesito el dinero. Trabajo como socorrista y estoy en ERTE, pero desde que encontré la bolsa he pasado muchos nervios y ansiedad, y ahora me he quedado tranquilo. Creo que he hecho lo correcto». Francisco es un vecino de Palma de 48 años que el pasado domingo, mientras nadaba en la playa de Can Pastilla, se encontró un paquete que contenía cerca de 2.000 euros. Ayer, tras darle muchas vueltas al asunto, se decidió a entregarlas en la oficina de objetos hallados de la Policía Local. Si nadie reclama el dinero en dos años, se podrá quedar con él. A la salida de la oficina se mostraba sonriente: «Ahora, a seguir nadando».