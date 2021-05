Una joven ha acusado hoy a su primo de haberla violado cuando tenía 15 años en Artà. La chica ha asegurado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial que el sospechoso empezó a hacerle un masaje contra su voluntad y acabó bajándole los pantalones y penetrándola. “Yo le pedí muy seriamente que parara, pero el me dijo que no”, ha explicado la víctima. Además, ha asegurado que su primo ya la había manoseado con anterioridad. La chica ha explicado que sigue bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico por estos hechos, que la llevaron a cambiar de población y de centro escolar.

El procesado, por su parte, ha negado haber forzado a su prima a mantener relacione sexuales. El chico ha afirmado en su declaración que el encuentro fue consentido y que en ningún momento la obligó. “Fue un error de los dos. Una tontería. No sé por qué pasó”, ha señalado. Según su versión, su prima acudió a su vivienda, donde empezaron “ a tontear, con besos y cosquillas”. “Ella me pidió un preservativo y se bajó los leggins”, ha asegurado. El procesado ha negado en todo momento que su prima le pidiera que parase y ha dicho que no se mostró cohibida. “No dijo nada durante la relación”, ha explicado. El joven dice no entender por qué le denunció su familiar. “No sé que pretende sacar con esto” , ha sentenciado.

Los hechos ocurrieron en abril de 2016, cuando el acusado tenía 18 años y la víctima 15. La fiscalía, basándose en el relato de la adolescente, reclama una condena de 14 años de cárcel por un delito de agresión sexual.