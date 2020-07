Un incendio destruye parcialmente una iglesia fundada por Junípero Serra en Los Ángeles

Un incendio destruyó ayer el tejado de la iglesia de la misión de San Gabriel, en Los Ángeles, fundada en 1771 por el misionero mallorquín Junípero Serra.





Our beloved #SanGabrielMission, founded in 1771, devastated by fire before dawn. St. Junípero Serra, pray for this land that you helped to found. pic.twitter.com/aX0X4qCvJ7