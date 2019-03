Un incendio destruye la nave industrial de dos empresas en Inca

Un incendio declarado sobre las 23 horas del viernes y extinguido en la mañana de este sábado en Inca ha destruido una nave industrial ocupada por dos empresas y ha dañado una tercera instalación contigua.



Según han informado los Bomberos de Mallorca, el fuego se inició en un taller de automoción ubicado en una nave del número 12 de la calle del Sastre, donde también está radicada otra empresa que igualmente ha resultado arrasada por las llamas.



En la extinción del fuego participaron bomberos de los parques de Inca, Alcúdia, Sóller y Manacor, que han trabajado durante toda la noche y han dado por sofocado el incendio en torno a las 9.00 horas de este sábado.



El incendio ha afectado también a una nave industrial contigua cuya cubierta ha resultado dañada.





Un incendi va afectar anit quatre naus del polígon de Can Matzarí a Inca. Per sort, no hem de lamentar danys personals. Agraïm la tasca realitzada pels dispositius que han participat en l'extinció del foc i ens posam a disposició dels afectats davant d'aquesta situació. pic.twitter.com/cQvvJIB9fO