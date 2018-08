La cartera atropellada en Establiments: "Me destrozó la pierna y quizá la vida"

Ana Belén Hinojosa, la cartera de Correos atropellada el pasado jueves por un conductor que se dio a la fuga en Establiments, ha grabado un vídeo desde la habitación del hospital en el que permanece ingresada para solicitar a "" que le ayude a encontrar al responsable de lo ocurrido.

El atropello se produjo en la carretera de Esporles sobre las 13:00 horas del pasado miércoles. Ana Belén cicurlaba con el ciclomotor de Correos por la vía cuando, a la altura del número 58, un Ford Fiesta gris plateado la embistió por detrás. A pesar de que ella cayó al suelo herida, el conductor no se detuvo a auxiliarla y se dio a la fuga. "Yo le grité que parara, pero me dejó allí tirada. Me podría haber matado, me podría haber atropellado otro coche que viniera después y a esta persona le dio igual", recuerda ella.

Los servicios de emergencias, una vez alertados, acudieron rápidamente hasta el lugar. Los sanitarios atendieron a la víctima y la trasladaron a un centro hospitalario, donde ingresó en estado grave. Sufre una doble fractura de tibia y también tiene roto el peroné.

"No ha sido una fractura limpia, tengo un montón de esquirlas de hueso, muy difícil de recomponer. Me han dicho que la cirugía será muy complicada", relata desde la habitación del hospital donde se recupera de sus lesiones. "Me ha destrozado la pierna y quizá la vida", se lamenta, "por eso, lo mínimo que quiero de esta persona es una disculpa".

Ana Belén Hinojosa pide a "toda la gente de Mallorca" que difunda el vídeo y le ayude a encontrar al responsable del accidente. Recuerda que el coche es un Ford Fiesta, modelo antiguo, de color gris plata. Detalla que debe tener un golpe fuerte en la parte derecha, la zona de impacto con el ciclomotor, y le faltará el espejo retrovisor derecho. "Tenía la 'L' de los novatos y tendrá que tener manchas amarillas de la moto de correos", explica.

"Sólo quiero saber por qué lo hizo, por qué no se dio la vuelta y vino a auxiliarme".

La Policía Local pide a cualquiera que tenga alguna información, que se ponga en contacto con las fuerzas de seguridad (teléfono 092).