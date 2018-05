Absuelto un camarero de un pub de s´Arenal de agredir sexualmente a una clienta

La Audiencia de Palma ha absuelto a un camarero de un pub de s'Arenal de agredir sexualmente a una clienta, una turista británica, en un patio trasero del establecimiento en la madrugada del pasado 9 de mayo de 2015 al no haber quedado acreditados los hechos. El tribunal de la sección primera destaca que la versión de la víctima es impersistente, ya que no compareció en el juicio ni tampoco por videoconferencia. Su ausencia en el plenario no puede ser suplida por los testigos de referencia como son los policías. Por ello, la sala recalca que la declaración de la mujer en el juicio "devenía imprescindible".

Además, los informes periciales no son concluyentes debido a que lo único que confirman es que la perjudicada y el sospechoso, de origen senegalés, mantuvieron relaciones sexuales completas, pero no acreditan el empleo de violencia.

El acusado, defendido por el abogado Agustí Aguiló, que pidió la libre absolución, manifestó en la vista oral que ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas. La fiscal solicitó una pena de nueve años de cárcel por agresión sexual. La mujer y el camarero se conocieron en el local de s'Arenal días antes de los hechos. El 9 de mayo de 2015 ambos tuvieron sexo. La clienta denunció que él la violó en un anexo al local cuando ella salió a fumar. No ha quedado acreditado que él la forzara.