Cuando el 'bullying' lleva al suicidio: el lado más crudo del acoso escolar

El principal motivo que lleva a un niño a quitarse la vida es el acoso escolar. Kira López se suicidó en Barcelona con 15 años. Ilan Barbosa, en Ibiza, con 11. Y Laura Espinosa, también en Barcelona con 14. Todos tenían en común un calvario: el presunto 'bullying' que sufrían en las aulas. Sus familias protagonizan ‘Dolor impune’, un desgarrador documental que se estrena este viernes en Filmin y que analiza la cara más dura y cruda de la violencia en las aulas: el suicidio.

No es la primera vez que la industria del cine español lleva el 'bullying' a la pantalla. 'El silencio roto', de Piluca Baquero, y el corto 'Y Eva también', de Laura Torrijos-Bescós, son dos documentales, que se suman a películas de ficción como 'Cobardes' (José Corbacho y Juan Cruz) y 'Bullying' (Josetxo San Mateo). ‘Dolor impune’ va un paso más allá y muestra cómo las burlas y el aislamiento que sufren las víctimas son tan dolorosos que la única salida que ven es quitarse la vida.

"Los padres y las madres del documental quieren que se reconozca el dolor de sus hijos" Gabriel Chicano — Director de 'Dolor impune'

Es imposible recuperarse de la muerte de un hijo, pero los padres y las madres de Kira, Ilan y Laura buscan justicia y reparación. “Quieren que se reconozca el dolor de sus hijos”, afirma el director de ‘Dolor impune’, Gabriel Chicano (Málaga, 1981), que ha invertido dos años en llevar a la pantalla el calvario de los chavales y sus familias.

20% de víctimas

El infierno de Kira, Ilan y Laura no fueron casos aislados. La tortura silenciosa que supone el bullying forma parte de la realidad escolar. Casi el 10% de los estudiantes de primaria (9,53%) afirma sentirse acosado, según el primer estudio oficial elaborado el año pasado, a petición del Ministerio de Educación, por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Otro informe de la Universidad Complutense, también de 2023, reflejó un dato escalofriante: el 20% de las víctimas de bullying han intentado quitarse la vida.

Jueces, docentes y psicólogos apuntan a que urge implicar a las escuelas y las familias de los acosadores

No hay recetas únicas para erradicar las violencias en el entorno escolar, pero todos los expertos entrevistados en 'Dolor impune' –jueces, maestros y psicólogos– tienen claro que hay que empezar por los centros escolares y las familias de los acosadores. “Los colegios deben dejar de ver esto como una amenaza. Es una oportunidad de mejora para la comunidad educativa”, explica el director del documental, que no cuenta con la versión de las direcciones escolares dado que los centros en los que estudiaban Kira, Ilan y Laura declinaron la invitación a participar.

Gabriel Chicano, director del documental sobre acoso escolar y suicidio 'Dolor impune'. / JOSÉ LUIS ROCA

A la hora de buscar soluciones, el cineasta pone el foco en las familias de los acosadores, que deben actuar de inmediato si comienzan a ver actitudes sospechosas en sus hijos. “Muchas veces no lo hacen por falta de tiempo. Otras no saben cómo hacerlo o lo dejan en manos de los docentes”, añade.

Los centros escolares implicados han rehusado participar en el documental

“En el 'bullying' estamos todos implicados. Los padres responden de los hechos cometidos por sus hijos. Y si el acoso se produce en el entorno escolar, el colegio también es responsable”, sentencia el carismático juez de menores Emilio Calatayud, que participa en el documental, junto con la abogada Carla Vall, la maestra Pilu Hernández, el psicólogo Javier Urra y la neuróloga Marta Ochoa, quien confirma cómo el acoso escolar produce daños en el cerebro de las víctimas.

"El 'bullying' es un delito grave. Si queremos acabar con él, hay que dar dos pasos: intervenir y denunciar" Emilio Calatayud — Juez de menores

“El 'bullying' es un delito grave. Si queremos acabar con él, hay que dar dos pasos: intervenir y denunciar”, concluye el juez Calatayud, que recuerda que aunque hasta los 14 años los menores son inimputables, a partir de los 12 se puede acudir a la fiscalía de menores.

'Dolor impune' nació en noviembre de 2021, cuando se celebró en Barcelona la primera manifestación de familias con hijos que se suicidaron por 'bullying'. Chicano pidió a los padres de Kira, Laura e Ilan que mostraran su lucha y abrieran su corazón ante las cámaras para narrarlo todo: desde el nacimiento y la infancia de sus hijos. Especialmente doloroso es ver a los padres recordar la muerte de sus hijos y cómo encontraron sus cuerpos. “Esto no ha sido un accidente, me lo han matado. Lo han abordado sin parar durante cinco años y lo han destruido”, explica, entre lágrimas, la madre de Ilan.

Desde un punto de vista penal, es muy difícil probar judicialmente el calvario del 'bullying' porque la víctima ya no está para contarlo. De hecho, en 2023, la Audiencia de Barcelona archivó el suicidio de Kira López tras no ver acoso escolar. Su padre y su madre, sin embargo, siguen luchando para que se reconozcan las presuntas violencias que sufrió su hija. Además, han recogido ya más de 256.000 firmas para que el Parlamento español debata y apruebe, por fin, una ley específica contra el 'bullying'.

‘Dolor impune’ también recoge la dramática historia de Oscar García, que se quitó la vida con 21 años tras una infancia de presuntos abusos sexuales en el colegio. “No puedo más, no me quiero. Siento que nunca voy a dejar de sufrir, no lo aguanto”, confesó el joven catalán días antes de morir.

El documental incluye una estremecedora entrevista con Norma Azcona, una mujer mexicana que narra cómo hizo la vida imposible a sus compañeros de aula en los años 80. Haciendo el mal, ella se sentía “más fuerte, más líder y más intocable”.

