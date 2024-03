Los trabajadores penitenciarios bloquean de nuevo los accesos a las prisiones catalanas

Nueva jornada de protesta en las prisiones catalanas. Tras la tregua de este domingo, trabajadores penitenciarios han vuelto a concentrarse y colocar barricadas, como neumáticos encendidos, árboles o piedras, en los accesos de la todos los centros catalanes para impedir tanto la entrada como la salida de funcionarios y presos, así como alimentos y otros servicios.

El objetivo es generar tensión dentro de los centros con las protestas al impedir los cambios de turno, aunque en algunas prisiones se instó a los trabajadores a quedarse a dormir para garantizar el servicio este lunes. Algunos trabajadores entraron como voluntarios en Lledoners o Brians.

Desde esta madrugada centenares de funcionarios y el resto de personal laboral bloquean las cárceles de Lledoners, Ponent, Puig de les Basses, Brians 1 i 2 y Mas d’Enric. En Wad Ras se ha permitido la salida de internos en tercer grado y la entrada de suministros.

El punto con más conflictividad fueron los accesos a Quatre Camins y Joves, ya que se intentó el bloqueo, pero agentes de los Mossos enviaron varias unidades de antidisturbios para que se dejara un carril abierto al acceso de mercancías y personal. Aquí los sindicatos han denunciado que han tenido enfrentamientos con el director del centro, que les afeó su actitud esta madrugada, por eso también reclaman su dimisión junto con la de la consellera Gemma Ubasart y el secretario de Medidas Penales Amand Calderó.

A diferencia de las jornadas anteriores, hay más presencia policial este lunes en las principales prisiones catalanas para garantizar la normalidad del servicio en los centros, ya que las protestas del viernes y del sábado pasado generaron problemas de convivencia cuando miles de presos no pudieron salir de sus celdas al no haber personal suficiente y no se dejó acceder a familiares para las visitas.

En Mas d'Enric, la cárcel en la que un interno asesinó a la cocinera, Nuria, y después se suicidó, siguen las protestas con barricadas para acceder al centro, aunque también hay presencia policial. Los trabajadores reclaman la dimisión de la cúpula de Justicia. Precisamente, se han negado a participar en la reunión prevista para este lunes por la mañana, ya que no piensan hacerlo hasta que hayan dimisiones o ceses de los principales responsables.