Ay, ay, ay. Se nos fue volando enero y febrero nos recibe con un calorón que ha mandado al fresquito de vacaciones. Pero lo que nunca se pierde entre tanto vaivén es la llegada triunfal del Carnaval, esa fiesta que nos hace olvidar el estrés diario y nos sumerge en un mundo de color, máscaras, risas y, claro está, un poquito de sarcasmo.

Las raíces del Carnaval se pierden en la bruma del tiempo, pero los sabios coinciden en que empezó en el mismísimo Imperio Romano, ¡hace más de 5.000 años! Sí, señores, esos romanos sabían cómo pasarla bien, honrando al dios Saturno con unas fiestas que harían temblar al mismísimo Baco.

Hoy en día, el Carnaval es como esa estrella del rock que hace giras mundiales: lo encuentras en todos lados. Algunos carnavales son tan famosos que hasta tienen su propio jet privado. Y como no podía ser de otra manera, en esta juerga de origen pagano no puede faltar una deidad. Momo es el nombre y según los griegos, era el dios del sarcasmo, la ironía y la burla. Justo lo que necesitamos para sobrevivir a la rutina diaria.

En España, especialmente en los carnavales de Cádiz, la fiesta alcanza su apoteosis cuando Momo se va directo a las llamas, marcando el adiós oficial a la juerga. Vaya manera de despedirse.

Con el pasar de los años, el Carnaval se hizo ami-enemigo de la Semana Santa y la Cuaresma. Convirtiéndose en la última fiesta antes de entrar en modo recogimiento y prudencia. Así que, amigos lectores, sigan moviendo las caderas, que la vida es un carnaval, como bien nos recuerda en su canción Celia Cruz. Y mientras seguimos el ritmo de la reina de la salsa, los dejamos con la crónica de todo lo que ha pasado en los eventos durante la semana. ¡A bailar se ha dicho!

MADRID FUSIÓN

Mallorca ha desplegado todo su encanto en la XXII edición de Madrid Fusión, llevando consigo a sus auténticos embajadores gastronómicos y el derroche de calidad de sus productos locales de primera categoría.

La isla ha plantado su bandera con un stand propio, gracias al esfuerzo conjunto del Consell de Mallorca y la Fundació Mallorca Turisme, en este imprescindible encuentro culinario. A Madrid Fusión, Mallorca ha llegado dispuesta a hacer vibrar las papilas gustativas de todos.

En el espacio dedicado a la isla, se han congregado diversas denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y joyas locales como «sa tomatiga de ramellet» de Agromallorca, que se ha llevado varios premios en el último año. ¡Un auténtico festín para los amantes de la buena mesa!

Este rincón mallorquín en Madrid ha sido testigo de varios showcookings, donde los futuros chefs de Mallorca han deleitado con sus habilidades culinarias, gracias a los estudiantes de la Escuela de Hostelería. Pero, por supuesto, tampoco han faltado los chefs ya consagrados, como Claudio Lemos, quien presentó su última propuesta gastronómica llamada Selvatge junto a la empresaria Isabel Vicens. Todo el equipo del flamante restaurante en Selva se sumó al evento, creando una sinfonía culinaria que resonó en cada rincón del lugar. Sin duda Mallorca ha conquistado Madrid con sabor y estilo.

ANIVERSARIO ES BALUARD

Entre las históricas paredes del Aljub, se llevó a cabo la conmemoración del vigésimo aniversario del museo de arte contemporáneo Es Baluard. Un evento que congregó a políticos, artistas, galeristas y amantes del arte, tejiendo una atmósfera de creatividad y celebración.

La maestra de ceremonias para el acto institucional fue la periodista Marta Garau, reconocida por conducir el magazine de IB3 Cinc Dies. Que dio paso a los discursos de varias autoridades, entre ellas la presidenta del Govern de les Illes, Marga Prohens, que clausuró el acto.

Tras las formalidades, los más de doscientos asistentes se embarcaron en un fascinante recorrido cronológico por la rica colección del museo, guiados por Eva Cifre y Soad Houman. Luego, la velada continuó con un delicioso cóctel en el Aljub, ofrecido por Esment Mallorca, seguido de una animada fiesta que contó con la energía de La Fábrika del Funk y las mezclas del DJ Tito Fuster.

Fue una noche donde el arte se fusionó con la celebración, donde la historia del museo se entrelazó con la alegría del presente. Es Baluard, a lo largo de dos décadas, ha sido un faro cultural y, en esta velada especial, brilló aún más.

APERTURA DE SUBLIME

Dicen que la «piel es la ventana que conecta con nuestro interior», y créanme, es verdad. A veces, esa conexión surge de manera mágica, sin necesidad de explicación. Eso es exactamente lo que me sucedió cuando tuve el placer de conocer a Antonia Álvaro, la alma y creadora de la maravillosa firma de cosmética Sublime Oils, una auténtica joya mallorquina. Fue en el evento de apertura de su santuario de cuidado, en pleno corazón de Palma, organizado con detalladamente por Anuska Menéndez.

Me quedo maravillada al conocer a mujeres como Antonia, valientes y decididas a crear una firma cosmética 100% natural y vegana. Su enfoque es simple y efectivo, basado en el respeto y potenciado por fitoactivos naturales y extractos de plantas utilizados también en la medicina China, la medicina ayuvérdica y la neurocosmética.

Los rituales que ofrece no son solo momentos para el cuidado de la piel, sino experiencias sensoriales que te transportan a otra dimensión. Es como si el tiempo y el espacio dejaran de existir por un instante, dejándote literalmente flotando.

Pero eso no es todo, esta firma mallorquina no solo se preocupa por nuestra piel, sino también por el planeta. Adoptando el concepto de Zero Waste, minimizando el packaging de sus productos, y tiene un impacto social positivo al colaborar con comunidades africanas para obtener tres de los principales aceites vegetales con que elaboran sus productos. Principalmente son cooperativas de mujeres, en las que se promueven buenas condiciones laborales y beneficios para sus comunidades.

Así que, desde ya, los invito a visitar su showroom o su tienda, a sumergirse en uno de sus rituales y a dejar que las sensaciones les guíen. Es una experiencia increíble que vale la pena vivir. ¡Sublime Oils, gracias por regalarnos este pedacito de magia!

ODISEA EN ESBLANK

La talentosa artista búlgara Anna-Alexandra ha dado un emocionante paso en su carrera al inaugurar su primera exposición individual en el espacio Esblank, titulada Itaca. En este significativo momento, la acompañó su pareja, el también artista Elia Nedkov, ambos residentes en Mallorca desde hace varios años.

La complicidad entre ellos se traduce en una sinergia creativa y reflexiva que se nutre del arte, la filosofía y la mitología, elementos fundamentales en la gestación de esta nueva obra.

El componente femenino emerge como un factor indispensable en la propuesta artística de Anna-Alexandra, y durante el evento, los asistentes fueron testigos de una cautivadora performance. En ella, la autora pintó y describió obras inspiradas en poesías seleccionadas por algunos de los presentes, creando así un diálogo único entre la expresión artística y las palabras recitadas en el ambiente del evento.

L'ATELIER WELLNESS FUSION

Cuando la inteligencia, el conocimiento, la valentía y el buen hacer se unen, el resultado solo puede ser digno de cinco estrellas. Nuestra querida Michelle Germe ha creado el taller Atelier Wellness Fusion, una experiencia que persigue el bienestar en 360 grados, donde cuerpo, mente y espíritu se fusionan con diferentes disciplinas para lograr un bienestar integral.

En esta primera sesión del taller, alrededor de una veintena de mujeres tuvieron la oportunidad de sumergirse en una mañana holística, repleta de sabiduría sobre bienestar corporal, salud, ejercicio y baile. La acompañante de lujo en esta jornada fue Itziar Nair, quien introdujo a las asistentes al flamenco, deleitándolas con su gracia y arte.

El propósito de estos talleres va más allá de crear simples eventos; busca ser espacios donde mujeres y hombres puedan relajarse, disfrutar, reír, conectar y, al mismo tiempo, aprender sobre temas de salud.

La Dra. Michelle Germe, otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello, ha enfocado su actual labor en la divulgación científica sobre los riesgos del sedentarismo y la promoción de hábitos saludables. Su intención es clara: fomentar la salud y el movimiento a través de experiencias personales y corporativas, todo con un toque innovador y creativo. Desde aquí, le enviamos nuestros mejores deseos y le auguramos todo el éxito del mundo en esta loable misión.

COMIC Y VINO EN CALVIÁ

Nos embarcamos hasta Calviá para asistir a la inauguración de la exposición Vinyes i Vinyetes, un evento que une el vino, un elemento icónico de la cultura mallorquina, con los talentosos creadores de cómics. Esta colaboración reúne a catorce destacados autores con reconocidas bodegas locales, entre las que se incluyen Macià Batle, Terra de Falanis y Vermut Dimoni. Ata, Álex Fito, Miguel Gallardo, Francesc Grimalt, Guillem March, Max, Albert Monteys, Pere Joan, Tomeu Seguí, Margalida Vinyes, Rafel Vaquer, Canizales, Feliu Renom y Jaume Balaguer son los dibujantes que han dejado su huella creativa en el etiquetado de botellas de vino, cava y vermut, creando piezas únicas que fusionan el arte del cómic con la rica tradición vinícola de Mallorca.

La exposición permanecerá abierta hasta el viernes 8 de marzo, ofreciendo una maravillosa oportunidad para explorar la sinergia entre el arte, la tradición y la innovación que define la identidad cultural de Mallorca. Un viaje visual y gustativo que nos sumerge en la esencia creativa de la isla y nos invita a apreciar la diversidad de talento que se esconde entre cada botella etiquetada. ¡Una experiencia única que celebra el arte y el sabor mallorquín!