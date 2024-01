La Asociación de Inmigrantes senegaleses en España: "Estado, oenegés y asociaciones estamos al límite"

¿Cómo vive desde aquí la inestabilidad de su país la comunidad senegalesa en España?

En Senegal se han vivido momentos de tensión y manifestaciones en 2021 y 2023, como España o en Francia antes de las elecciones. Senegal es uno de los países más democráticos de África y las instituciones han ido mejorando el proceso electoral. En las últimas manifestaciones hubo una violencia sin precedentes en el país. Algunos iban solo a manifestar su desacuerdo con el funcionamiento del Gobierno y después se iban a su casa, pero hubo otros que aprovechaban para saquear comercios o destruir edificios públicos. También se notó una exageración de la represión policial hacia los manifestantes. Detrás de todo esto están las consecuencias derivadas de la pandemia de la covid-19. La gente quiere expresar su malestar.

¿Qué motivos han llevado a tantos senegaleses a migrar en los últimos meses?

Esto no es algo de hoy. Ya en 2006 los senegaleses empezaron a coger cayucos por motivos como la pobreza y la falta de una buena educación. Los niños, para estudiar la primaria, tienen que caminar hasta diez kilómetros para llegar a un colegio público. Hay que reconocer los esfuerzos del Gobierno para dar una educación universal, abriendo escuelas en cada rincón del país, pero no es suficiente. Se debe mejorar la política educativa para dar mejor formación a los jóvenes y fomentar el empleo. La falta de oportunidades empuja al joven a buscar la solución como sea. Hay que crear condiciones dignas para que puedan hacer su vida en Senegal. Otro factor importante son las condiciones para salir del país. No existe igualdad entre los jóvenes de Europa y de África que quieren descubrir y conocer otras partes del mundo. África es un cementerio a cielo abierto. La gente está encerrada, sin posibilidad de salir, como si fuéramos de otro mundo. Los derechos deben ser universales y todos deberíamos poder movernos y viajar libremente.