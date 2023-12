La última noche del año es más que una simple fecha en el calendario, es la oportunidad perfecta para despedir el año con estilo y dar la bienvenida al 2024. Si deseas comenzar el nuevo año con el pie derecho, es crucial desempolvar tus mejores galas y preparar un outfit de infarto para la velada de mañana, 31 de diciembre. Así que toma nota, porque hoy te guiaremos a través de diferentes opciones para crear diferentes looks para lucir perfecta esta Nochevieja. Si aún te debates sobre qué ponerte, aquí te presentamos algunas propuestas que te servirán de inspiración para elegir tu atuendo a última hora.

Pantalón de vestir y blusa fantasía con transparencias

Si buscas comodidad sin caer en la sobriedad, combina tus pantalones de vestir favoritos con una blusa o camisa con transparencias. Una blusa confeccionada de tul o encaje sobre un top lencero te darán un aire sofisticado y elegante. Elige un estilismo monocromático y añade unas sandalias de color vibrante o unos pendientes XXL de pedrería multicolor. Deja tu cabello suelto, sin más pretensiones. No necesitas nada más.

Falda o pantalones metalizados

Opta por prendas en colores brillantes y metalizados, plateado o dorado (es imposible no tener alguna de estas prendas en tu armario, la tendencia del año). Combina una falda o pantalones metalizados con una camisa blanca para un toque formal y clásico, una camisa negra con mangas abullonadas o un jersey de punto.

Vestido rojo o negro

Nunca subestimes la elegancia de un vestido negro o el toque clásico navideño de uno rojo. Ambos colores te harán lucir deslumbrante en Nochevieja, ya sea en una cena familiar o una fiesta con amigos. El secreto está en utilizar los complementos adecuados: un bolso dorado metalizado y labios rojo intenso con pendientes largos de strass. El éxito está asegurado.

Vestido lencero y sandalias con jersey o cárdigan

Juega con este clásico navideño añadiendo complementos como pendientes joya para un toque sensual. Añade sobre tu vestido o falda lencera midi un jersey o cárdigan confeccionado en punto con adornos metalizados y unas sandalias de fiesta. Atrévete con colores vibrantes como el verde esmeralda, el lila o el azul noche y equilibra el estilismo con botas altas, creando un conjunto actual y juvenil.

Prendas llamativas con básicos

Si tienes una prenda llamativa, sea una falda o un pantalón, en tonos metalizados, con pedrería, strass o glamuroso tul, combínala con básicos como una camisa blanca o negra, una gargantilla metalizada y un icy makeup.

¡Prepárate para deslumbrar en la última noche del año con estos looks de último minuto sacados directamente de tu armario!

Eleva tu estilo en Nochevieja con el encanto helado del 'Icy Makeup'

Si aún no has experimentado el encanto del icy makeup, tienes la oportunidad perfecta para hacerlo en Nochevieja, ya que este maquillaje festivo es ideal para el invierno y, en particular, para estas fiestas navideñas porque resalta los tonos fríos, brillantes y metálicos que evocan la frescura del hielo. Para lograr un maquillaje helado, utiliza sombras de ojos en tonos plateados, azules claros helados, blanco perla o tonos pastel fríos, preferiblemente con acabados brillantes o metálicos. Aplica iluminador en tonos fríos, como plateado o blanco nacarado, en puntos altos del rostro (arco superior de las cejas y pómulos) para conseguir el resplandor helado que caracteriza este maquillaje.

Elige tonos nude fríos o rosas pálidos para tus labios, con la opción de agregar un toque de brillo o acabado metálico para complementar el conjunto. Mantén las pestañas naturales y bien definidas, sin restar atención a los elementos brillantes del maquillaje de ojos. El colorete debe ser suave, en tonos fríos como rosas pálidos o lavandas. El maquillaje helado se convierte en la clave para destacar en Nochevieja con un look espectacular y deslumbrante.