La venta de la madera quemada en los grandes incendios de 2022 (Losacio y Sierra de la Culebra) ha dejado 22 millones de euros de ingresos, el 30% de los cuales revertirá en mejoras en los montes en sucesivos años. Normalmente, los ingresos de los montes se distribuyen entre un 15% para mejoras en los propios espacios naturales y el 85% para los ayuntamientos propietarios, pero en el caso de grandes fuegos el porcentaje de dinero a reinvertir en el monte sube al 30% y la parte de los municipios baja al 70%, si bien existe un compromiso de la Junta para compensar ese 15% a los pueblos afectados.

Este martes se reunía en la Delegación Territorial de la Junta la Comisión de Mejoras de Montes que aprobó la liquidación de la inversión del fondo del año anterior, en el que se gastaron 455.000 euros del total de 521.000 euros disponibles y la distribución del correspondiente a 2023, que se ejecutará el año que viene, con un presupuesto de 2,8 millones.

La delegada de la Junta, Leticia García, explicó que "la Junta no se lleva ni un euro" de los ingresos de los montes que fundamentalmente vienen de la venta de madera, pero también de otras fuentes, como la caza (hay 540 cotos en la provincia), leñas, pastos o setas, además de ser un elemento fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y procurar otros usos sociales y recreativos.

De los 2,8 millones se prevén invertir 1,2 millones en actuaciones ordinarias (forestación, repoblaciones forestales, caminos, tratamientos silvícolas o generación de pastizales) y además 1,1 millones para la restauración de la Sierra de la Culebra.

La Junta no se queda con un solo euro

García señaló la importancia de la coordinación y colaboración con los ayuntamientos para ejecutar los proyectos con cargo a este fondo "que se completaría con aquellas ayudas específicas de la Junta como pueden ser las de promoción forestal, prevención de daños en los bosques que van dirigidas a las entidades locales".

Los ingresos de montes que van a los ayuntamientos llegan como ayudas incondicionadas, es decir, se pueden invertir en lo que el pueblo considere oportuno, como arreglo de aceras y calles.

Los ayuntamientos que han pasado a formar parte de la Comisión Territorial de mejoras de montes son los de Puebla de Sanabria, Rábano de Aliste, Ferreras de Abajo, San Justo, Muelas de los Caballeros, Almeida de Sayago y Ayoó de Vidriales.

El jefe de servicio de Medio Ambiente, Manuel Moreno, señaló que los 22 millones obtenidos de la venta de madera cuando son montes de utilidad pública (unas 19.000 hectáreas) el 30% de ingresos va al Fondo de Mejoras, en los montes privados el dinero a al propietario y en los montes contratados, más excepcionales (poco más de mil hectáreas), el reparto se hace en función del contrato establecido en su día con los propietarios de los terrenos cuando el monte se repobló.

Aclaró también que no todo el dinero que corresponde al Fondo de Mejoras se va a poner ya mismo para labores de restauración, ya que el plan tendrá una duración de diez años. No obstante ya sé ha liberado un 20% de esta cantidad, más de un millón de euros para empezar ya a gastar de inmediato en función del ritmo de las actuaciones. "Pero el dinero no se pierde en ningún caso, se va gastando en estos diez años".

Plagas oportunistas

Con respecto a la aparición de plagas de insectos perforadores "es un fenómeno habitual que pasa siempre después de los grandes incendios. Son insectos oportunistas, que aparecen sobre todo en los ejemplares soflamados, es decir, los pinos a medio quemar. Medio Ambiente está empleando a las cuadrillas de tratamientos silvícolas a cortar los corros de pinos afectados por las plagas. Si el invierno viene frío estos insectos morirán, mientras que si Zamora presenta un invierno benigno, favorecerá el incremento de la plaga el año que viene".

"El problema no es que la plaga afecte a los pinos a medio quemar, sino que de ahí pasa a ejemplares verdes. El tema es hacer una actuación preventiva para evitar que la plaga llegue a la zona sin quemar eliminando esos focos que vamos encontrando. Incluso se han hecho vuelos en helicóptero para detectar los puntos afectados en zonas verdes e ir cortando esos pinos".