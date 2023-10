Isma Juárez: «El Gran Wyoming es incluso más encantador fuera de pantalla»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Está de buen humor?»

Justo ahora, sí, contento de que me haya llamado Diario de Mallorca. Canalizas tus estados de ánimo a través de la comedia, pero nunca he estado triste al trabajar.

Le llamo porque se quejó de que no le entrevistaban en Mallorca.

Era una broma con los colegas, tenía la sensación de que no me entrevistaban porque no sabían que era mallorquín, al no haber trabajado nunca en la isla.

Pues siento decirle que tiene acento mallorquín.

¿Ah, sí? Es una buena noticia, nunca he sabido identificarlo porque mi padre es de Almería y mi madre asturiana, aunque estudié en catalán.

¿Manda más Wyoming o Buenafuente?

Joder, me pillas con el culo torcido. Son jefes muy cómodos, yo tenía once años cuando empezó El Intermedio y Wyoming es incluso más encantador fuera de pantalla. Está sonando pelota, espero que no lea la entrevista.

¿En sus entrevistas callejeras por Madrid entiende el fenómeno Ayuso?

No sé si lo entiendo, pero está bastante presente. Tampoco he detectado una ciudad llena de gente de derechas. No siento el fervor por Ayuso, pero lo hay.

Usted también rechazó presentar ‘Zona Franca’ en TV3.

Más o menos. Me lo ofrecieron y no era el momento oportuno. No me he arrepentido, porque era un sueño pero nunca me replanteo una decisión tras haberla meditado lo suficiente.

Hoy nos ofendemos por nada.

No sé si nos ofendemos más, pero hay más canales para mostrar tu malestar. Y tienes más ganas de manifestar lo que te ha desagradado que de reconocer lo que te ha gustado.

Por ejemplo, no tiene usted aspecto de humorista.

¿Y de qué tengo aspecto?

De presentador de un informativo serio.

Nunca me lo habían dicho, me encanta haber recuperado mi acento mallorquín y una segunda vida como presentador de informativos en una sola entrevista.

¿No preferiría comentar el Israel-Palestina?

Por supuesto que no, la guerra de Israel no tiene ninguna gracia, y El Intermedio está equilibrado para tratar cualquier asunto como merece.

Pregunta usted con sangre fría, casi congelada.

Muchas veces preguntas chorradas dentro de un marco cómico, pero con una base real. Quiero que las respuestas me aporten algo, que los entrevistados digan un máximo de cosas interesantes.

El humor es como el fútbol, y Héctor de Miguel es el competidor más en forma actualmente.

Y además juega bastante bien al pádel. Es increíble, fue estupendo trabajar este verano en El Intermedio con un máquina a quien he seguido toda la vida.

Le pone usted el micrófono a la Reina Letizia.

Ufff. Si tuviera la oportunidad,... No te voy a contestar, porque quiero que le pille por sorpresa.

Troleó el Chiringuito.

En el APM logramos salir en directo junto al Bernabéu en El Chiringuito, les plantamos nuestra frase fetiche «maravilloso, espectacular, me he emocionado al verlo».

Con su estancia previa en TV3, ¿es un infiltrado en Madrid?

En ningún caso, porque nunca he hecho un contenido específicamente político en TV3. Ni siquiera soy catalán, me va la chufla y me alejaba del foco en pleno procés.

Algo se le habrá pegado.

Soy muy del Barça, y socio del Mallorca durante los años gloriosos de Ibagaza y Etoo.

¿Votó en el referéndum de independencia?

No voté, porque me encontraba a gusto en Cataluña pero no era cosa mía, tenían que decidir los catalanes.

No vota a PP ni a Vox, se reduce el espectro.

¿Es una manera de preguntarme a quién voto? Te puedo decir que has acertado, pero dudo sobre especificarlo porque matizar es complicado. Cambiar de opinión está en desuso, pero eso nos convierte en prisioneros. Está bien tener dudas.

¿Con su ‘Cucina d’Ismaelo’ se ríe de los chefs?

Se tendrían que reír ellos de mí. El concepto nació porque soy muy vago, muy perro y, si no me comprometía cocinando en directo, mi dieta se sumiría en un caos gastronómico. La cucina me aleja de mi obsesión por el kebab.

Usted es ambicioso, ¿cuál es el objetivo?

Daré una respuesta de futbolista, las peores posibles. No me planteo nada en concreto. Presentar un espacio propio, aunque te das cuenta de la magnitud al participar en uno, tal vez escribir ficción y un secreto, me encantan los concursos.