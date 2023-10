Canarias activa desde julio una veintena más de centros de menores

Dentro de las decenas de barcas que llegan cada día a las costas canarias, además de adultos buscando una vida mejor, viajan muchos niños. Cada vez más. Desde 2019 Canarias ha recibido más de 9.300 menores que al pisar tierra canaria quedan bajo la tutela del Ejecutivo autonómico hasta que cumplen la mayoría de edad. Solo entre los meses de agosto y septiembre de este año llegaron unos 1.112 jóvenes. Estas cifras unidas al repunte de los primeros días de octubre, han provocado que los centros de acogida de las Islas estén prácticamente llenos y que el Gobierno haya tenido que abrir nuevas plazas constantemente para poder atender a todos los que van llegando. "Al llegar nos encontramos con 39 dispositivos abiertos, algunos en un estado lamentable", afirma la directora de Protección a la Infancia y Familias del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, quien asegura que desde julio "se han abierto unos 20 dispositivos" para poder acoger a todos los menores. Actualmente, Canarias tutela a más de 3.000 jóvenes migrantes.

Las 400 plazas que gestionan los cabildos están al completo, por lo que el Ejecutivo autonómico ha tenido que habilitar recursos excepcionales. Así lo recoge la declaración de emergencia social que presentó el vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, el pasado viernes. Donde se indica que el Archipiélago ha iniciado ya los trámites para licitar más de mil plazas alojativas. Precisamente ayer Rodríguez anunció la apertura de la Casa del Mar de Arrecife, en Lanzarote, como nuevo centro de acogida de menores migrantes.

Desde la consejería que dirige Candelaria Delgado aseguran que el reparto entre las provincias canarias es «más o menos equitativo en estos momentos» y el mayor porcentaje se acumula en las islas capitalinas al contar estas con más posibilidad para abrir nuevos espacios. Por esto se producen constantemente traslados desde las islas más pequeñas para no saturar los recursos. Es lo que ha ocurrido en El Hierro, ya que en las primeras diez jornadas de octubre arribaron a sus costas 2.620 migrantes, de los que 482 eran menores. "De allí ya hemos sacado a unos 442 jóvenes y los hemos llevado a Gran Canaria y Tenerife", afirma Rodríguez, quien asegura que el ritmo de llegadas de menores a las Islas está siendo estos días de unos 100 diarios.

El Gobierno regional exige al Estado que planifique y financie un "mejor reparto" de los chicos

Desde el Ejecutivo canario demandan que el Estado entienda que esta situación «excede de las capacidades de cualquier comunidad autónoma» y así lo trasladará hoy la consejera en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra para analizar la propuesta de distribución territorial a las comunidades del fondo destinado a la financiación en 2023 de la atención a menores migrantes no acompañados. La idea es cumplir con el acuerdo alcanzado el año pasado en la Conferencia Sectorial de Infancia, cuando las distintas administraciones se comprometieron a trasladar en 2022 a 340 menores y 342 en 2023.

Y es que desde 2021, las demás comunidades autónomas solo han acogido a 365 menores llegados a Canarias, lo que representa solo un 4% del total de llegadas desde 2019. En 2021 se trasladaron 209 menores, en 2022 apenas 17 y 120 este año. Rodríguez reconoce que esas cifras no son suficientes, pero subraya que el problema no está en la solidaridad de las comunidades, que existe, sino en la actuación del Estado. "Es un tema de corresponsabilidad y el Estado tiene que estar a la cabeza y dar financiación y planificación a las comunidades para un mejor reparto equilibrado por territorios", afirma la directora de Protección a la Infancia, quien insiste en no solo mirar hacia España, sino también hacia Europa para que se responsabilice de lo que está ocurriendo en sus fronteras.

Aparte de los traslados, desde la consejería reclaman que los primeros controles en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) sean más "claros y efectivos" para evitar que personas adultas ocupen espacios en los centros de acogida de menores. "Estamos recibiendo muchísimos mayores y necesitamos que las reseñas que se hagan sean lo más exhaustivas posible, sobre todo para velar por la seguridad de los menores", apunta Rodríguez.

Además, el repunte de llegadas ha provocado que los médicos forenses encargados de realizar las pruebas óseas para determinar la edad de los recién llegados, estén desbordados. El presidente canario, Fernando Clavijo, aseguró el pasado domingo que 1.500 jóvenes que han llegado a las costas de forma irregular están a la espera de que se corrobore que realmente tienen menos de 18 años.