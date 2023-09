El DJ Michael Bibi, habitual en Ibiza, ha vuelto a la isla para pinchar en la closing party de DC10 y lo ha hecho tan solo 48 horas después de recibir su última sesión de quimioterapia.

Bibi, que fue diagnosticado en junio de un grave tipo de cáncer, ha estado durante todo el verano ausente de las cabinas y recibiendo un tratamiento intensivo.

Este martes, 26 de septiembre, recibía la última sesión. A su salida del centro sanitario compartía en redes un esperanzador mensaje: “Cuando llegué al hospital apenas podía caminar. Hoy salgo con una sonrisa después de completar mi tratamiento principal. Cansado pero feliz… Mi lucha contra el cáncer no ha terminado… pero, por ahora, un descanso y algo de tiempo extra para disfrutar de la vida”.

Dicho y hecho. Dos días después, sus compañeros djs y sus fans lo tenían en Ibiza haciendo lo que más le gusta: pinchar. En las imágenes compartidas por Instagram se puede ver la emoción del momento.

Muchos de sus compañeros han compartido vídeos de la noche en la isla con mensajes de bienvenida.

Michael Bibi, de 33 años, anunciaba el 5 de junio en sus redes que le habían diagnosticado un extraño cáncer que afecta a la columna vertebral y al cerebro, lo que le obligó a cancelar todas las fechas previstas para pinchar en la isla esta temporada.

“No sé lo que me espera, estoy cansado, pero sé que soy fuerte y no dejaré que esto me venza. Volveré más fuerte para todos ustedes”, dijo en aquel momento.