La Santa en Can Picafort, para disfrutar de la playa hasta octubre

Para muchos mallorquines, el final de agosto ya no significa acabar el verano. Aunque la lluvia y el mal tiempo hayan sido los protagonistas de estos últimos días, las jornadas en la playa y los chapuzones continuarán porque el calor seguirá estando presente.

De hecho, las puertas del chiringuito La Santa permanecerán abiertas hasta final del mes de octubre si la climatología lo permite. Así lo comenta Toni Gelabert, que gestiona este negocio con Noelia Pacini. Ambos son conocidos en la zona porque también son los dueños del popular Mar y Paz, situado a dos kilómetros de La Santa, en la misma población. «Cuando decidimos regentar el local que anteriormente había sido el San Francisco, apostamos por actualizar la oferta de toda la vida del chiringuito sin perder su esencia». Así, en 2016, abrieron La Santa, cuyo nombre hace referencia al municipio de Santa Margalida y cuya denominación también mantiene el ‘San’ de San Francisco, y pusieron al día su oferta culinaria. Como es lógico los arroces son uno de los productos más demandados, como la paella mixta, la negra, la de ‘senyoret’ (ciega) o la de calamar y gamba roja; ahora bien, su carta incluye propuestas diferentes como los tacos de filete de gallo con gambas y aguacate, la hamburguesa ranchera, el pad thai de pollo y cacahuete o la tarta de lima. «De cara a la temporada que viene incorporaremos cambios, pero mantendremos esta línea», puntualiza Gelabert.

Abren desde las diez y media de la mañana hasta las nueve de la noche, mientras que el horario de cocina comprende de 12 a 20.30 horas. Una vez al mes hacen algún ‘horabauxa’ (tardeo, en catalán de Mallorca) para que sus parroquianos finalicen la jornada con más alegría. Su clientela es principalmente mallorquina, pero como es lógico también hay visitantes. Toni Gelabert explica que es de aquí, de Can Picafort, y que al igual que su otro restaurante, el Mar y Paz, se han enfocado al cliente local: «También tocamos el turista especialmente en las horas que el mallorquín no come, por ejemplo, de 17 a 20 horas».

Su excelente ubicación, su rica comida y su buen servicio hacen que La Santa sea una propuesta a tener en cuenta para disfrutar lo que queda del verano.

LA SANTA Carrer de mossèn Llorenc Riber, 1. Can Picafort. Martes cerrado. 971 85 21 69

Apunts de sobretaula

Quan era jovenet, un dels problemes més importants que hi havia a Palma de renou es concentrava al barri de la Llonja. A l’estiu, cada dia hi havia festa, mentre que a l’hivern, els dies de sortir no sols eren el divendres i el dissabte, s’hi sumava el dijous que era el dia que els universitaris tenien per anar de bauxa.

Els que sortien per aquella zona no pensaven gaire que el descans dels veïns era un dret i una necessitat vital. Allò que els importava era passar-ho bé. Després de molts anys de lluita i de queixes, el barri es va declarar provadament zona acústicament contaminada. Les dècades han passat, però les demandes dels veïns per poder descansar i dormir no sols han continuat, sinó que amb els anys s’han estès a més barris. A més, no sols hi ha queixes de renou de vespre, també n’hi ha de dia. Com que el problema persisteix i és ben viu i greu, les declaracions recents d’Alfonso Robledo com a president de CAEB Restauració m’han semblat una provocació fora de lloc. Preparar demandes per assetjament a veïnats és més una amenaça forassenyada contra els que han de ser els teus aliats, els veïns. He conegut molts d’empresaris de la restauració que sempre han tengut una cosa molt clara: dur-se bé amb els veïnats evita molts de maldecaps. Ara més que mai, a la ciutat calen models de negoci compatibles amb el dret al descans i a la tranquil·litat, amb un horari que no molesti i, si cal, que exerceixin el dret d’admissió amb els clients més renouers.