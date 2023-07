El actor estadounidense Kevin Spacey ha sido exculpado este jueves de los nueve delitos de abuso sexual contra cuatro hombres de los que estaba acusado. Lo ha decidido el jurado del tribunal londinense de Southwark tras casi cuatro semanas de juicio, durante las cuales han podido escuchar el testimonio del propio actor y el de las presuntas víctimas, todas ellas vinculadas laboralmente con él en el momento en el que se cometieron los presuntos abusos. Spacey se ha mostrado visiblemente emocionado tras escuchar el veredicto y ha abandonado la sala por una puerta lateral.

El actor estaba acusado de cometer abusos sexuales contra cuatro hombres entre 2004 y 2013, la mayoría de ellos perpetrados en el período en que dirigió el teatro Old Vic de Londres, un puesto que mantuvo durante más de una década y que dejó en 2015 antes de regresar a Estados Unidos. Unos abusos que incluyen la práctica de sexo oral y tocamientos no consentidos y que la defensa del actor siempre ha negado, asegurando que en muchos casos no tuvieron lugar y que, en otros, se produjeron con consentimiento.