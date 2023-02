¿Julia Faustyna puede ser en realidad Madeleine McCann? Esta es la pregunta que muchos se hacen después de que la joven polaca abriera una cuenta en Instagram afirmando que podría ser la niña británica desaparecida en Portugal en mayo de 2007.

Varios lunares en las piernas, un raro defecto en un ojo o un hoyuelo muy parecidos a los que tenía Maddie son las pruebas que le han llevado a Julia a pensar que puede ser la hija de los McCann.

Sin embargo, la familia de la propia Julia Faustyna niega esta posibilidad. En un comunicado aseguran que la joven no es adoptada: “Ella es nuestra hija, nieta, hermanoa, sobrina, prima e hijastra”, afirmaron al tiempo que subrayan que tienen fotografías que los confirman.

La declaración completa de la familia de Julia Wandelt acerca de su especulación de ser Madeleine Mccann que ha publicado la organización benéfica "zaginieni przed laty" en su página de facebook. pic.twitter.com/XtFFQdEkjF — Isachock (@ISAMITA_R) 24 de febrero de 2023

"Está claro que ella no es Maddie"

En el mismo comunicado, los familiares de Faustyna explican que tiene problemas de salud mental. “Se ha sometido a numerosas terapias” y señalan que debería medicarse. Sin embargo, Julia “rechaza el tratamiento y no toma la medicación con regularidad”. En esta circunstancias, la familia teme que la exposición a los medios a la que se está sometiendo la dañe aún. “Tememos cómo soportará Julia lo inevitable. Internet no olvida y está claro que ella no es Maddie”.

Y en este sentido, una imagen que se ha viralizado en redes sociales ayudaría a dar la razón a la familia de Julia. Se trata de una fotografía de la madre biológica de la joven publicada por Wiktoria Liandzis y en la que queda patente el parecido físico entre ambas. La tuitera se pregunta: "Julia, ¿qué haces destruyendo todo lo que te rodea y cuando se sepa la verdad, qué dirás, lo siento, mamá, no fue mi intención?". Por si no fuera poco, riza el rizo poniendo unas gafas a la joven, lo que la asemeja todavía más su presunta madre.