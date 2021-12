Este es el Olimpo de 'influencers', 'youtubers', 'tiktokers' y 'streamers' que más lo peta en España

Es probable que los sigas o sepas de ellos por tus hijos. Los ídolos de las nuevas generaciones 'millennials' y 'centennials' no salen en la caja tonta, sino que tienen una legión de millones seguidores fieles que cotillean su día a día a través de la pantalla del móvil. A más 'likes' más ceros en la cuenta corriente. 'Instagramers', 'yotubers', 'streamers' y 'tiktokers' son los dioses del Olimpo y la nueva profesión de éxito para algunos escogidos.

En España, este es el escuadrón que corta el bacalao.

Instagram

María Pombo

Más de 2,2 millones de fans siguen a María Pombo, la 'reina de Instagram' en España y ya toda una 'celebrity' que igual sale en el '¡Hola!' que en la edición española de 'Forbes' de octubre del 2020, que la retrató como la punta del iceberg de esta nueva profesión de fama y éxito entre los jóvenes con talento comunicativo. La madrileña, madre de un bebé de meses llamado Martín, dejó Turismo y Protocolo y nunca estudió Magisterio, su gran pasión, "por la presión de encontrar salidas laborales". Un viaje a EEUU le cambió la vida y decidió abrirse un perfil en la red social de fotos. La bisnieta del escritor Víctor de la Serna y exnovia del jugador del Madrid Álvaro Morata suscita una curiosidad máxima: su vida, su casa, su maternidad, sus operaciones de estética (se ha retocado la nariz)... La suya fue la primera boda de una 'influencer' que un medio de comunicación español retransmitió en directo, y más tarde, cuando estaba embarazada, anunció que padecía esclerosis múltiple. Es uno de los rostros más demandados por las marcas, y puede llegar a cobrar 4.000 euros por un 'post' patrocinado. Emprendedora nata, también ha lanzado dos marcas de ropa propia: Tipi Tent y Name The Brand, además de un festival de música, el Suavefest. Además, tiene el honor de centrar una de las búsquedas más populares en Google: "¿Cuántos años tiene María Pombo?". Pues 27, nació el 17 de octubre de 1994.

Dulceida

Con casi tres millones de seguidores, Aida Domènech, más conocida como Dulceida, es la prescriptora de moda catalana con más fieles en la red. Según el portal Coobis, la 'it girl' de 32 años, ocupa el tercer puesto entre las mayores 'influencers' españolas este 2021, por detrás de María Pombo y la actriz de 'Élite' Ester Expósito. La de Badalona inició su carrera profesional en el ámbito de la moda a través de su blog de nombre homónimo. Desde allí empezó a vestir prendas o accesorios de terceros, así como también explicaba momentos importantes de su vida. Tras el 'blog' vino Instagram y Youtube. Las marcas la adoran y sus 'preciosos', también, ansiosos de saber de sus tatuajes, sus 'looks', sus operaciones, su noviazgo, boda y separación de Alba Paul. Y todo ello sin haber acabado los estudios ("en 4º de ESO fui muy rebelde y no acabé la ESO en el instituto"). Tras pasar un año en blanco, trabajó 18 meses de dependienta en el Zara. Como Pombo, también ha organizado un festival, pero de moda, y además ha escrito un libro, 'Dulceida. Guía de estilo' (Cúpula), ha sacado un perfume, 'Mucho amor by Dulceida', a la venta en las perfumerías Druni y en su página DulceidaShop, en la que también vende su propia línea de ropa. Aseguran que sus 'posts' valen 6.000 euros.

Youtube

El Rubius

A principios del próximo año, Amazon Prime Video estrenará un documental dedicado a El Rubius para celebrar el décimo aniversario de su primer vídeo subido a Youtube. Con más de 40 millones de seguidores en esta plataforma, Rubén Doblas Gundersen (31 años) es el 'streamer' pionero en nuestro país, el que antes se hizo famoso por sus vídeos de 'gameplays', 'sketches', parodias, montajes y videoblogs. El 'youtuber' más grande de España -y uno de los 50 más importantes del mundo- nació en Mijas (Málaga), pero tiene ascendencia noruega, y sus cifras son de récord (más de 800 vídeos subidos, 40,3 millones de suscriptores y está por encima de las 9 mil millones de visualizaciones). También juega en Twitch, donde ya es el cuarto usuario con más seguidores del mundo (10 millones). En su haber tiene muchos logros, como que en 2016 la revista 'Time' lo nombrara "conquistador 'online'" y lo incluyera en su lista de "líderes de la próxima generación", o que en 2018 batiese el récord mundial de espectadores en vivo durante una transmisión en línea de Youtube de un torneo presencial de 'Fortnite', o que a principios de este mismo año se ganara miles de enemigos al anunciar durante un directo de 'Rust' -un juego de supervivencia- que se marchaba a Andorra para pagar menos impuestos. En un comunicado que levantó ampollas en redes sociales dijo: "Llevo estos 10 años de 'youtuber' pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un 'delincuente'". Su sueldo, en 2019, la última cifra oficial disponible, se estimaba en 867.000 euros netos al año.

Vegetta777

"¡¡¡Madre mía, Willy, compañero!!!" o "¿Casualidad? Mmm... lo dudo" son, entre todos los latiguillos, quizá, los más representativos de los directos de Vegetta777, menos conocido como Samuel de Luque Batuecas (Madrid, 1989), el segundo 'youtuber' español con más suscriptores -roza los 33 millomes- y el sexto de los de habla hispana, ganados a golpe de 'gameplays' de mucha variedad ('Minecraft', 'GTA V', 'Rainbow Six', 'Hello Neighbor...'). Su inconfundible voz aflautada es uno de sus sellos marca de la casa imitado hasta la saciedad por todos los que esperan labrarse un futuro 'streamer'. Aburrido de la tele catódica, este auxiliar de enfermería abrió su canal en 2008, y se hizo amigo de otro chaval que subía contenido parecido al suyo, Willyrex (el de "Willy, compañero"). En 2014, y ya con 600.000 suscriptores, los dos se mudaron a Los Ángeles un tiempo. De vuelta a España, en 2015, escribieron su propio libro, 'Wigetta, un viaje mágico', el primero de los muchos que ha alumbrado Vegetta777 (también tiene series famosas, como 'Karmaland' o 'Planeta Vegetta'). En 2017, fue uno de los primeros 'youtubers' en mudarse a Andorra (con un canal valorado en 7,7 millones de dólares).

Twich

Ibai Llanos

"Si a ti te quitan mucho es porque ganas mucha pasta, así que no deberías preocuparte por que te la quiten, porque vives bien", le contestó el 'streamer' y estrella de Twitch Ibai Llanos Garatea a su compañero El Rubius cuando la polémica de Andorra. El bilbaíno, de 26 años, que ahora reside en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), defendió quedarse en España, "porque se vive bien y se come de maravilla". Junto a Gerard Piqué, es el fundador y propietario del equipo de deportes electrónicos KOI, además de presentador en G2 Esports (donde se compiten diversos videojuegos, como 'League of Legends' o 'Hearthstone: Heroes of Warcraft'). En Twitch cuenta con 8,3 millones de seguidores (el noveno con más audiencia global) y otros 7,2 millones de suscriptores en su canal principal de Youtube. Por sus retransmisiones en directo ha ganado en 2020 y 2021 el premio al Streamer del Año, 'Forbes' le ha declarado una de las personas más influyentes de España y ya se ha convertido en toda una 'celebrity', a la que van a visitar famosos como Sergio Ramos o Rauw Alejandro. Ha recaudado 100.000 euros para ayudar a los damnificados por el volcán de La Palma, y en el mismo directo se le escapó por error su sueldo mensual, unos 125.000 euros. Eso solo como 'streamer' en Twitch, sin contar otros contratos publicitarios y eventos. La suerte, y la audiencia le sonríe. Si el año pasado medio millón de personas siguieron sus Campanadas desde su canal de Twitch, este 31 de diciembre se propone superarse con un invitado de excepción, y un clásico a la hora de despedir el año, Ramón García.

AuronPlay

Según TwitchTracker , AuronPlay es el primer creador de contenido español con más seguidores en Twitch (y el 10º a nivel global): casi 11 millones (más de 37 mil suscriptores activos por sesión). Raúl Álvarez Genes, nacido en Badalona en 1988, dejó la empresa de artes gráficas y encuadernación donde trabajaba y desde 2006 se empleó en subir vídeos de humor en Youtube (fenómenos de internet, bromas con otros amigos como Jordi Wild y 'trolleos' telefónicos), donde suma casi 29 millones de suscriptores en su canal principal y 12,4 en el secundario (sus vídeos se han reproducido 5,72 mil millones de veces). Lo que empezó como un "pasatiempo" se convirtió en su modo de vida. Hasta que en 2019, como otros creadores de más edad, decidió reinventarse en Twitch. Con tanta suerte y seguidores, que el pasado septiembre echó el cerrojo a su cuenta principal de Youtube para dedicarse a las retransmisiones. Durante este tiempo ha escrito tres libros y ha protagonizado varios 'shows' en teatros, junto a compañeros como Wismichu. Su sueldo mensual ronda los 110.000 euros en la actualidad.

TikTok

Naim Darrechi

El 'tiktoker' con más seguidores en España (27,5 millones) es también uno de los más polémicos creadores de contenido de los últimos tiempos. La popularidad del mallorquín de ascendencia argentina Naim Darrechi, de 19 años, creció como la espuma en los tiempos del confinamiento (ahora se dice que gana entre 12.600 y 21.000 euros por 'post'). En el instituto había probado con el fútbol y desde 2016 empezó a grabar contenido 'humorístico' en la 'vieja' Musical.ly. En 2019 publicó su libro 'Muy Personal', y probó con la música con cierto éxito, debido al apoyo de sus millones de fans. Se lo ha creído en serio y ya ha sacado varias baladas, como 'Volver a empezar' o 'Te invito a volar' (disponibles en Youtube). Unas letras, por cierto, que nada tienen que ver con la polémica que protagonizó hace unos meses, cuando en una charla con el 'youtuber' Mostopapi soltó entre risas: "No uso condón y siempre acabo dentro porque creo que soy estéril". Hasta la ministra de Igualdad, Irene Montero, alzó la voz en las redes, y la Abogacía balear presentó una querella por discriminación y engaño contra las mujeres, por la que el joven podría ser castigado a una pena de prisión de seis meses a dos años y multa.

Julia Menu García

Con casi 23 millones de seguidores en Tik Tok, y más de 800 mil millones de 'likes', la 'Charli D'Amelio' española por sus vídeos de humor y entretenimiento, con parodias sobre el día a día (vida en pareja, situaciones familiares, momentos ridículos) se llama Julia Menu, una 'referenta' para la Generación Zeta. En muchos de sus vídeos interpreta a dos personajes que ella misma ha creado, conocidas como 'Las hermanas de TikTok' (protagonistas de su primer libro, publicado en 2020). También sube contenidos de otro tipo, como retos virales, vídeos musicales, tutoriales de maquillaje y piezas 'making off'. La creadora almeriense, de 31 años, y novia de Fran Callejón, otro famoso 'tiktoker', también tiene perfil en Youtube, La Yubitera. Pero a pesar de sus millones de fans, aún no gana tanto como sus compañeros. "Muchos de vosotros pensáis que tenemos la vida resuelta y eso no es así", explicó en junio. Asegura que lleva ganados en TikTok 18.000 euros. "Nada, comparado con lo que puedes ganar en otras plataformas", concluye.