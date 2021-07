"Mirar a los demás en las redes sociales para compararnos puede ser muy destructivo"

¿La belleza está en el interior?

Para mí la belleza está en todo lo que es armónico. En cuanto a la belleza estética, entra por los ojos y nos hace sentir, pero la que nace desde dentro es aquella en la que hay armonía, aceptación, dulzura, fuerza... Cada persona percibe la belleza desde su forma de entender el mundo. No hay una descripción válida para todos, aunque sin duda la belleza interior es la más duradera y transformadora.

¿Qué muestra el rostro?

Muestra un mapa de nuestros antepasados, nuestras emociones y los hábitos que instalamos en nuestra vida.

¿Qué esconde el cuerpo?

Todo aquello que no estamos preparados para elaborar y soltar.

Las redes sociales, en las que usted difunde el yoga, filtran la realidad. ¿Por qué queremos que sea así?

Porque la realidad a veces es demasiado real para aceptarla. Soñar nos ayuda a evadirnos. De todas maneras, a mí me gusta compartir elementos muy reales a través de mis redes sociales y he comprobado que la conexión que genera es muy especial. Siempre recomiendo hacer una limpieza de personas a las que seguimos. Preguntarnos quién nos inspira realmente y quién nos despierta más una sensación de frustración por comparación es un ejercicio muy bueno. Las redes sociales se pueden utilizar como una forma de acompañar el proceso personal en el que estamos. Mirar a los demás para inspirarnos es maravilloso, hacerlo para compararnos puede ser muy destructivo.

¿Aumentan la presión que siempre ha existido por encajar en unos ideales estéticos?

Somos libres de elegir y estamos en un mundo en el que, más que nunca, se pone a prueba nuestra capacidad de discernir.

Dice que el yoga la apartó de un mundo superficial. ¿Qué ha encontrado en él?

Conexión y respeto por mí y por los demás. También por la vida como un privilegio del que a veces no somos conscientes.

¿El yoga puede ser solo físico o solo espiritual?

El yoga clásico, el original, es una filosofía de vida, una relación con la vida, el planeta y nosotros mismos. Es mucho más que la parte física. La meditación y los pranayamas (ejercicios de respiración ) forman parte de la práctica que realizamos para aplicar los principios del yoga a nuestro día a día. Para mí, el verdadero yoga es cuando lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos pueden coexistir en armonía.

Repite en Tramuntana Flow. ¿Qué le ofrece?

Es el lugar perfecto para este encuentro. Por su ubicación, por la vistas que ofrece, porque esta terraza con el mandala de la Flor de la Vida es única y mágica... Me gusta volver a un lugar donde me acogen con tanta generosidad y sencillez como lo hace Ángela. En fotos es mágico, pero para mí es una cuestión energética. Me siento en casa y eso me permite estar más presente en mi práctica.

Se ha extendido la práctica del yoga. ¿Cree que es una moda o ha llegado para quedarse?

Es una herramienta que viene de Oriente pero que cada vez más se está instalando en occidente para mejorar nuestra vida, ya que realmente mejora la capacidad de gestionarla, de disfrutarla, de compartirla... Además, en estos momentos, no es casualidad que se diga «es que se ha puesto de moda», porque no es una moda que vaya a desaparecer, sino que este cambio es real y duradero. Y en Mallorca, donde me encanta venir, hay una comunidad yogui muy sólida, muy internacional y muy abierta. Esta es una de las muchas razones por las que me gusta venir a esta hermosa isla.

Su libro no es solo sobre yoga. ¿Todos deberíamos saber qué son los chakras?

Sin duda, es una estructura energética muy interesante y para mí ha supuesto una pieza esencial en mi camino de crecimiento personal.

Dice que hay un momento en el que «deja de tener sentido seguir el camino trazado por otros». ¿Cuándo llega?

Cuando por alguna razón se abre un espacio en el que podemos escucharnos con más claridad. Puede ocurrir de muchas maneras, como por ejemplo en forma de crisis personal, de un cambio, eventos… o de la nada.

Recientemente regresó a la pasarela en el 40 aniversario de la moda Adlib. ¿Le gustó «volver a la niña que fue»?

Lo disfruté como la niña que sigo siendo.