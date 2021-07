A las 10.30h de esta mañana, ha tenido lugar un acto en reconocimiento para los 15 estudiantes con las mejores notas en la Prueba de Bachiller de Acceso a la Universidad (PBAU), de 2021, en La Universitat de les Illes Balears (UIB).

Sophie Roberts, 18 años, ha sido la joven con la mejor nota en la prueba de este año en Baleares. Estudiante del Colegio San Cayetano, ha obtenido un 13,96 sobre 14 en la Prueba de Acceso Universitaria. Nos cuenta que no esperaba sacar un resultado tan extraordinario, pero que se siente muy orgullosa de su logro. Su siguiente objetivo, estudiar Economía en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

También nos ha comentado lo complicado que ha sido sacar el curso y preparar la PBAU en tiempos de pandemia. "Para mi ha sido difícil la concentración en los estudios porque no tenía nada para celebrar el acabarlos". Este año, "dedicabas toda tu vida a estudiar, y no tenias nada para disfrutar". En cuanto a la realización de las clases presenciales, opina que no ha sido tan difícil llevarlas a cabo. "El colegio se ha hecho muy fácil porque las medidas se han impuesto muy bien", "hemos tenido clases presenciales todo el año".

Irene Rodríguez y Dorotea Cursach, de 17 y 18 años respectivamente, son las jóvenes con las notas más altas en las otras dos islas: Ibiza y Menorca. Ambas se encuentran igual de sorprendidas que Sophie, ya que tampoco imaginaba que sus calificaciones serían tan altas. Irene con un 13,62 y Dorotea con un 13,744.

Irene nos comenta que esta no era la idea que tenía hace unos años sobre Segundo de Bachiller, pero "con el esfuerzo de todos", el curso, se ha sacado "con la mayor normalidad posible". En el caso de Dorotea, realizar las clases no han sido tan sencillo, ya que en su caso la asistencia no ha sido semipresencial hasta los últimos meses escolares. La menorquina lamenta que "A finales de curso ya íbamos presencialmente, pero con un sistema de rotación. Por lo tanto, no hemos ido a clase todos los días".