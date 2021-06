«¿Qué puede haber de malo en la globalización del yoga?»

Ayer fue el Día Internacional del Yoga. ¿Es dicha disciplina la mayor seña de identidad de la India junto a las especias?

Es verdad que se trata de una práctica que se ha dado a conocer globalmente en los últimos tiempos, pero creo que no hay que olvidar que la India es una de las democracias más grandes del mundo. Es un país en el que se respira diversidad y tolerancia, abierto a numerosas religiones y en el que conviven cerca de 3.000 dialectos y 22 idiomas oficiales. La economía y la industria están en constante crecimiento, por lo que se demuestra que, más allá del yoga, la India tiene muchas otras cosas que mostrar.

Es una práctica que se ha hecho global. ¿Lo valora positivamente o ve algún inconveniente?

Creo que es imposible encontrar ningún inconveniente. Uno de los aspectos más positivos del yoga es que se trata de una disciplina que tiene mucha capacidad para expandirse. Para practicar yoga no se necesita nada, ningún instrumento, solo tu cuerpo. Eso ha facilitado que sea una práctica que se ha extendido por todos los rincones del mundo. El yoga no solo contribuye al bienestar físico, también ayuda a la salud mental de las personas, por lo que, si es positiva para ellas, no puedo ver ningún inconveniente de que sea una práctica que se haya globalizado. Es una forma de acercar nuestra cultura al resto del mundo.

Algunos maestros hindúes, cuando se les pregunta sobre cómo practicamos el yoga en Occidente, dicen que está bien, pero mejor llamarlo fitness. ¿Esa globalidad entraña el peligro de desdibujar la esencia de esta disciplina?

Para nada. No existe ningún inconveniente en cuanto a la globalización del yoga, justo todo lo contrario. Considero que la práctica global de esta disciplina favorece y da a conocer más aspectos de la cultura de nuestro país. Quizás en Occidente el yoga es un 50% fitness y el resto un cultivo de la mente, pero ¿qué puede haber de malo en eso?

¿Cómo ha vivido estos meses de pandemia con un trabajo como el suyo, en el que ha de viajar y reunirse constantemente con gente?

Quizás hemos tenido que adaptarnos, pero considero que a nivel productivo han sido muy positivos y no hemos parado un segundo. Durante estos últimos meses hemos realizado, al menos, unos 30 viajes alrededor de toda España, en los que hemos trabajado en diferentes proyectos sociales para el desarrollo local de las comunidades. Hemos conectado de una manera diferente con nuestra gente y nos hemos acercado aún más a todas esas personas que necesitaban nuestro apoyo.

¿Qué tienen en común España y la India?

Compartimos muchísimas cosas y al final la manera en la que afrontamos la vida y los problemas son muy similares. Somos sociedades muy plurales que aceptamos lo diferente y nos gusta alimentarnos también de ello. En ese aspecto, ambos amamos la música, bailar y la buena comida. Nos caracterizamos por ser gente alegre y enamorada de la vida.

¿Cómo podrían reforzarse las relaciones entre ambos países?

Políticamente me gustaría ver una evolución en el papel que juegan los mandatarios. Creo que podrían hacer mucho más por reforzar las relaciones entre ambos países. Debería existir una mayor proactividad. Actualmente la relación es práctica y únicamente económica, pero si existiera esa iniciativa por parte de los políticos, creo que se podrían estrechar los hilos en nuestra relación.

¿Cuántos indios viven en España actualmente? ¿Son felices con su situación aquí?

Actualmente hay unos 50.000 indios viviendo en España, aunque, si bien es cierto, hay otros 30.000 que tienen alguna relación con nuestra cultura. En resumen, se podría decir que hay unos 80.000 indios haciendo vida en este país. El trato que reciben es bueno y se sienten cómodos con la acogida que España ha hecho de su cultura.

¿Nos visitan como turistas muchos indios? ¿Cómo podría mejorarse o fortalecer el turismo indio en España?

Lo cierto es que se trata de un aspecto que podría mejorar bastante. Un indio tiene muchas dificultades para obtener un visado para visitar España, sin embargo, no tiene tantos problemas para conocer otros países como por ejemplo Francia o Italia. Nuevamente está en manos de las autoridades españolas el mejorar este proceso.

¿En qué líneas de intercambio cultural entre España y la India trabaja?

Hay un proyecto privado en Valladolid muy activo en el que se busca mejorar la oferta de cultura e incentivar la adaptación. Sin duda, uno de los aspectos que nos gustaría que se mejorara es el de conseguir que cada vez más españoles se impregnen también de nuestras costumbres y nuestro idioma. Con más centros como este se podría potenciar este tipo de aspectos.

La covid golpeó duramente a la India. ¿Cómo se está recuperando el país?

Por suerte, la segunda ola de coronavirus ya ha acabado. Es cierto que todavía no se ha alcanzado esa nueva normalidad. Actualmente el objetivo del país es tener vacunado, para diciembre de 2021, a mil doscientos millones. Se pretende conseguir que diariamente se vacunen 10 millones de personas. Parecen cifras descomunales, pero en India hay más de 1,36 miles de millones de personas.

En su país se han extendido mucho los microcréditos para las comunidades más desfavorecidas. A lo largo de los años, ¿se han visto los frutos de esas acciones financieras?

El dinero nunca ha sido un problema en la India, el problema es el resto de la estructura que envuelve un proyecto. Para que una acción financiera sea fructuosa es necesario un conocimiento previo de la situación, estudiar la logística, conocer la localización… La financiación normalmente no es un problema en la India, son los aspectos que rodean a un proyecto lo que pueden dificultar su puesta a punto. Por eso es necesario que todo lo que hay alrededor también se potencie.