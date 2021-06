El Forn Sant Francesc de Inca rompe la tradición y prepara 'panades' de 'trempó'

El forner y repostero Joan Seguí del Forn Sant Francesc de Inca ha sorprendido este viernes en sus redes sociales con un vídeo de panades de trempó. En él, se ven los productos que emplea y el resultado final: la típica panada rellena de la ensalada veraniega por antonomasia en Mallorca. Ni rastro de la carne ni de los guisantes.

La receta no es compleja, “pero sí hay que tener en cuenta una serie de pasos para que quede bien”, explica a este periódico el panadero. “Es importante usar producto de temporada, estas panades sólo quedan perfectas cuando se cocina con productos de ahora. Para prepararla hay que elegir un tomate que no sería el que elegiríamos si nos hiciéramos el trempó en casa, es decir, ese fruto jugoso, con más líquido. Para el trempó de las panades el ideal es un tomate carnoso, con poco jugo”, explica Seguí. La cebolla debe ser blanca y el pimiento también blanco, mallorquín, “que es más suave que el oscuro”.

El relleno, detalla, se debe aliñar con un buen aceite de oliva y sal. “Yo no le pongo vinagre”. A la hora de rellenar la pasta con la ensalada, “es muy importante escurrir bien la verdura, procurando que no entre líquido en la panada porque si hay demasiada agua la pasta se deshace, se abre en el horno y se ha de tirar todo”, advierte.

Otro de los peligros es no llenarla lo suficiente. “Se ha de meter relleno hasta que parezca que no la vamos a poder cerrar porque la verdura cuando se cuece se reduce y no queremos que parezca que está vacía”, señala. “También está la opción de meterle atún al trempó, nosotros también las hacemos así y salen muy buenas”, indica.

La receta de la pasta de Seguí es la tradicional, con saïm, “pero, si alguien las quiere cien por cien veganas, tiene la opción de prepararla sólo con aceite, nosotros de momento no lo estamos haciendo y ponemos saïm”, cuenta.

Una vez la panada está rellena y cerrada con su tapa debe hornearse aproximadamente durante una hora a 180 grados.

Joan Seguí empezó a hacer estas panades de verano hace un año. Y cada vez tienen más éxito. “Probé un día de hacerlas durante el confinamiento, cuando la verdura aún no era de verano. La gente nos pedía cosas saladas para comer diariamente, cosas más básicas que los dulces, y empezaron a tener buena aceptación”, relata. “También nos motivó hacerlas el hecho de que nosotros no hacemos cocas de verdura por cómo tenemos organizado el sistema de trabajo, no nos cuadra hacerlas. Y dimos con esta opción y estamos contentos. También empezamos a ofrecer las de sepia con cebolla, que ya hace unos años tienen aceptación en Mallorca”.

Las panades de trempó también se preparan en Es Forn des Pla de na Tesa o en el Fornet de la Soca; en este último también ofrecen de pebres vermells torrats con lomo de cerdo.