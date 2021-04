El padre de Nadia, Fernando Blanco, condenado a cinco años de prisión al exagerar la enfermedad rara de su hija y engañar a todo un país, recaudando, según la sentencia, más de 400.000 euros en donaciones para los tratamientos y operaciones de la joven, fue entrevistado el pasado domingo en el programa de La Sexta Lo de Évole, que estuvo dedicado a “la historia de un engaño que todos quisimos creer”.

Periodistas que siguieron aquel caso que conmocionó al país, como Mamen Mendizábal, reconoció en Lo de Évole que “a nadie, pero a los periodistas especialmente, no nos gusta decir nunca que nos hemos equivocado, que hemos fallado. La humildad no va con la profesión". También apuntó que "el seguidismo" fue el principal error de los medios en este caso: "Creo que cuando no haces información propia y sigues lo que hacen los demás y no aportas nada, sino que lo que haces es seguir una información que ya ha sacado otro y ni confirmas ni aportas ni sumas, sino que continúas una bola, pues vienen estas cosas".

Mamen Mendizábal recordó cuál fue su reacción al enterarse de que había sido engañada por el padre de Nadia: "¡Cabrón! Eso pienso. ¡Qué cabrón el tío! ¡Qué cabrón! Eso es lo que pienso. Él cabrón y yo tonta".

Susanna Griso, por su parte, confesó que “a pesar de que intentas tomar todas las precauciones del mundo, cerciorarte y hacer las llamadas correspondientes, en este caso, la prioridad absoluta es ayudarles": "Posiblemente pides menos papeles, haces menos averiguaciones, contrastas menos la noticia... Pero eso no puede ser. Hay que hacerlo en todos los casos, también con historias de solidaridad".

Según ha aclarado el programa, "en febrero de 2021 el TSJC avaló la condena de 5 años de cárcel para Fernando Blanco y confirmó que deberá devolver 64.000 euros de los más de 400.000 que estafó. Fernando Blanco está en libertad provisional a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso".

Otro de los testimonios de Lo de Évole lo ofreció el periodista Pep Córcoles, de Diario de Mallorca, que publicó informaciones sobre la niña enferma.