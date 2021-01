En plena temporada de frío, nieve y lluvia anotamos los complementos perfectos que aconsejan las expertas en moda y marcan la diferencia en cualquier estilismo.

Los pañuelos en la cabeza, especialmente de seda, marcan la diferencia en cualquiera de tus estilismos. Coloca tu pañuelo de seda (seguro que tienes alguno en tu armario) al estilo pirata. Esta tendencia ha arrasado entre las invitadas a los desfiles de la semana de la moda de París, confiriendo a todos los looks un aire diferente y sofisticado.

Un paraguas transparente, el modelo perfecto para cualquier look según las fashionistas, es discreto, elegante y apto para cualquier hora del día y, sobre todo ¡muy útil! Puedes sustituirlo por los paraguas de colores neutros (como negro o beige) aunque, esta temporada, aparca los paraguas estampados o de colores estridentes.

Una riñonera o bandolera en sustitución del clásico bolso, porque el paraguas en una mano, un bolso en la otra y responder al teléfono o sujetar el café de camino al trabajo se convierten en misión imposible. Busca la comodidad ante todo.

El Bucket hat o gorro de pescador lleva varios veranos protagonizando los looks, y este invierno se reinventa y se adapta a las bajas temperaturas con tejidos cálidos como la pana, el borreguito, la lana y la gabardina (en su versión reversible).

Las medias y leggins polares se convierten en la principal tendencia contra el frío que arrasa en el street style.

Calzedonia, Uniqlo, H&M, Tezenis y Woman’Secret suman estilo a nuestros looks y nos protegen del gélido invierno 2021 y la clave es ¡lucir leggins con calcetines por encima!.los favoritos. Busca tu comodidad y colores neutros.

¿Deseas un maquillaje sutil, elegante y rejuvenedor?

Te desvelamos los pasos y trucos a seguir para conseguir un aspecto radiante y natural durante todo el día.

Elige una base de maquillaje de larga duración y con un acabado luminoso como Skin Glow Forever de Dior, teniendo en cuenta que los acabados luminosos aportan jugosidad al rostro y tienen un efecto rejuvenecedor.

Aplica corrector sobre manchas, rojeces y granitos e iluminador, como Drew Drops Highlighter de Marc Jacobs, en las líneas de expresión del surco nasogeniano, sobre el tabique nasal, en el lagrimal y (¡la más importante!) sobre los pómulos, con lo que el rostro se percibirá más joven y radiante. Primero sonríe y aplica el colorete solo en la parte de la mejilla que sobresale al sonreír, ahora deja de sonreír y aplica el iluminador en la parte superior del pómulo, extendiéndolo ligeramente hacia el ojo y la sien.

Si utilizas sombras de ojos, es recomendable utilizar una prebase con la que conseguirás alisar el párpado y que éste no se reseque (como el Fijador de Sombras de Mary Kay); opta por tonos dorados, marrones u ocres, remarca con eyeliner negro o marrón cobre y termina con varias capas de máscara de pestañas.

Añade un tono de labios nude y ¡estarás perfecta!.

Mario Casas y Sara Carbonero: Los españoles con más estilo del 2020

Finalizado el 2020, Showroomprive.es ha encuestado a los españoles para conocer quienes son los personajes públicos españoles con más estilo del año siendo Mario Casas y Sara Carbonero los ganadores absolutos del ranking. Ambos son referentes de moda e inspiración por sus looks acertados tanto en su día a día como en sus apariciones públicas.

Mario Casas tiene una forma de vestir cómoda, relajada e informal aunque sorprende enormemente en sus apariciones públicas, con trajes impecables de corte moderno que denotan clase y elegancia al mismo tiempo que resalta su juventud.

Sara Carbonero, con un estilo propio muy particular y propietaria de su propia firma de moda, apuesta por la moda sostenible y crea sus looks proyectando ese charme tan particular que la convierten en una de las mejores prescriptoras de tendencias.

Sin duda, ambos nos servirán de referencia e inspiración a lo largo del 2021.