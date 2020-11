La mascareta s’ha convertit en la millor protecció davant de la covid-19. Per això, Diario de Mallorca ofereix als lectors aquest complement sanitari amb un disseny original obra de Rafel Vaquer.

Aquest dibuixant destacat ha creat unes mascaretes exclusives amb dos símbols ben nostres: una de color vermell il·lustrada amb un dimoni i el lema #sommallorquí, i una altra màscara negra d’una pagesa amb l’eslògan #sommallorquina. Tant una com l’altra ofereixen la millor garantia de seguretat per evitar contagis.

De màxima qualitat

Aquesta col·lecció és ideal per protegir-se del virus i, alhora, per lluir un disseny exclusiu de talla única. És molt pràctica, és reutilitzable i està elaborada amb teixit de neoprè d’acabat hidròfug i antibacterià. És molt fàcil de fer net i de desinfectar, i és resistent a rentades a 60º. A més, compleix la normativa UNE 0065:2020, que és una garantia de màxima qualitat. És possible utilitzar-la en totes les circumstàncies tant en la vida diària com durant l’activitat esportiva.

Aconseguir-la és molt senzill i econòmic: podeu reservar-les en el quiosc habitual per només 8,50 euros, però no badeu perquè són unitats limitades i tenen molt d’èxit.

Informació al subscriptor

Els subscriptors de Diario de Mallorca podeu aconseguir aquesta màscara per 7,95 euros. Si desitjau rebre-la a casa, tan sols heu d’abonar un suplement de 4 euros per a l’enviament a domicili. Podeu fer-ne la reserva al telèfon 971 170 323 (de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 hores, excepte festius), o amb un missatge electrònic a promociones@diariodemallorca.es. Podreu recollir-la qualsevol dia de la setmana, a qualsevol hora, prèvia reserva, en Diario de Mallorca (carrer Puerto Rico, 15, Nou Llevant).