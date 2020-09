Mascarillas, distanciamiento social, geles hidroalcohólicos, burbujas... Si bien todas estas palabras se han convertido en parte del nuevo diccionario académico, la vuelta al colegio ha demostrado que en el Rafa Nadal International School siguen dominando las sonrisas, la ilusión, la amistad, la educación y las ganas de aprender.

Desde su nacimiento hace ya cuatro años, el Rafa Nadal International School ha ido creciendo de manera progresiva hasta convertirse en el único colegio internacional de las Islas Baleares en obtener la acreditación de Middle States Association Commissions on Elementary and Secondary Schools (MSA-CESS). La calidad de sus instalaciones, ubicadas en el Campus de la Rafa Nadal Academy by Movistar también han convertido a RNIS en la sede del prestigioso Scholastic Aptitude Test (SAT), un examen que ofrece a los estudiantes del colegio y a los miembros de la comunidad la oportunidad de ingresar a la universidad en los Estados Unidos.

El curso pasado, y a pesar de todas las dificultades derivadas de la pandemia, 29 alumnos se graduaron en una atípica ceremonia presidida por Rafa Nadal. La satisfacción fue inmensa al comprobar que la mayor parte de los estudiantes consiguieron beca para acudir a algunas de las mejores universidades estadounidenses y europeas. Estos grandes resultados se consolidaron gracias a los desarrollos tecnológicos que habilitaron la implementación de las clases online que se impartieron durante el confinamiento, tanto en secundaria como en primaria. En el verano llegaron nuevos retos con la planificación de un nuevo curso escolar incierto y que ha requerido de cambios constantes en torno a la modificación de espacios y de protocolos. Sin embargo, y a pesar de la incertidumbre, la ayuda de QuirónSalud (partner sanitario del colegio) ha facilitado la implementación de todas las regulaciones sanitarias tranquilizando así a familias y a trabajadores.

Alexander Marcos Walker, director del colegio, ha enviado siempre un mensaje claro a todas las familias: “Nuestra intención siempre ha sido la de llevar a cabo las clases de manera presencial. Esto es lo mejor para los niños, tanto en su desarrollo educacional como socio-personal y emocional. Ellos necesitan interactuar con sus compañeros de clase, con el profesorado y estar en un ambiente educativo que les ayude a seguir creciendo. Para lograr todo esto ha sido vital la gran ayuda de los padres, tanto en la etapa de confinamiento como en la vuelta al colegio”.

‘Health Team’

El colegio ha creado un ‘Health Team’ con las familias y el alumnado para implementar con éxito todas las medidas protocolarias e ir adaptándolas a las necesidades diarias de manera positiva, constructiva y con espíritu de gran unidad. De esta manera se mantiene una línea de comunicación constante que ayuda a todos los estamentos del colegio a estar informados al minuto de todas las novedades. Mientras Rafa Nadal vuelve a las pistas, los alumnos han vuelto a las aulas con su inspiración como ejemplo. Gracias a sus instalaciones únicas y a un profesorado internacional de gran prestigio, el Rafa Nadal International School afronta con éxito los problemas del presente preocupándose ya por el futuro de sus alumnos y de sus familias.